Dünya Wuhanda görünmezlik pelerini icat edildi
ASYA

Wuhan'da görünmezlik pelerini icat edildi

Wuhan Üniversitesi'nden bir ekip tarafından geliştirilen InvisDefense, yapay zekanın izlediği güvenlik kamerası sistemleri tarafından tespit edilmekten kaçınmak için gece veya gündüz kullanılabilen düşük maliyetli bir ceket. Ceket, gündüzleri kameraları etkili bir şekilde kör etmek için bir desen kullanırken, geceleri kızılötesi kameraları şaşırtmak için alışılmadık ısı sinyalleri yayıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Wuhanda görünmezlik pelerini icat edildi
Wuhan'da görünmezlik pelerini icat edildi

Wuhan Üniversitesi'nden bir ekip tarafından geliştirilen InvisDefense, yapay zekanın izlediği güvenlik kamerası sistemleri tarafından tespit edilmekten kaçınmak için gece veya gündüz kullanılabilen düşük maliyetli bir ceket.

Ceket, gündüzleri kameraları etkili bir şekilde kör etmek için bir desen kullanırken, geceleri kızılötesi kameraları şaşırtmak için alışılmadık ısı sinyalleri yayıyor.

İnsan gözüne sıradan görünen ceket, kullanıcıları insan tarafından izlenen güvenlik kameralarından saklamakta etkisiz kalıyor. Ceketin tasarımı, sürücüsüz araçlarda kullanılan bazı algılama sistemlerinin de kafasını karıştırabileceği ama insan sürücülerin kafasını karıştırmayacağı anlamına geliyor.

İcadı yöneten Wuhan Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Vang Zheng, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, "Günümüzde pek çok gözetleme cihazı insan bedenini tespit edebiliyor" dedi.

Yoldaki kameraların yaya algılama işlevleri var ve akıllı arabalar yayaları, yolları ve engelleri tanımlayabiliyor. Bizim InvisDefense'imiz kameranın sizi yakalamasına izin veriyor ama kamera insan olup olmadığınızı anlayamıyor.

Huawei Technologies sponsorluğunda düzenlenen bir yarışmada birincilik ödülü kazanan cekette kullanılan teknolojiyi anlatan bir makalenin, şubatta ABD'de düzenlenecek AAAI 2023 AI konferansında sunulması planlandı.

Ceketin desenini oluşturan algoritmayı yaratan Wuhan Üniversitesi doktora öğrencisi Vei Hui, InvisDefense'i yapmanın 500 yuandan (yaklaşık 1340 TL) daha az maliyeti olduğunu hesapladı.

Vei Hui, "En zor kısım, kamuflaj deseninin dengesi. Geleneksel olarak araştırmacılar makine görüşünü engellemek için parlak görüntüler kullanıyordu ve bu işe yarıyordu" dedi.

Ancak bu insan gözüne çarparak kullanıcıyı daha da dikkat çekici hale getiriyor. Bilgisayar görüşünü devre dışı bırakabilecek en az göze çarpan desenleri tasarlamak için algoritmalar kullanıyoruz.

Profesör Vang ceketin, savaş alanındaki yapay zeka kontrollü birimler veya drone'lar tarafından tespit edilmekten kaçma amacıyla askeri kamuflaj için kullanılabileceğini söyledi.

Araştırmacılar potansiyel olarak, desen üreten algoritmayı yapay zeka ve bilgisayar tanıma teknolojisindeki boşlukları daha iyi anlamak ve düzeltmek için de kullanabilirler.

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