Dünya Yahudilerden provokatif baskın
ORTADOĞU

Yahudilerden provokatif baskın

Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot Bayramı'nın son gününde, 440 Yahudi yerleşimci İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yahudiler, Mescid-i Aksa'da.
Yahudiler, Mescid-i Aksa'da.

Sabahtan bu yana 440 Yahudi yerleşimci İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı sıralarda Filistinliler, Kuranı Kerim okudu.

  • Skot Bayramı nedir?
  • 23 Eylül-30 Eylül arası kutlanan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı sıralarda Filistinliler, Kuranı Kerim okudu.

Geçtiğimiz günlerde de, İsrail polisi eşliğindeki 420 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif’in içinde İsrail ulusal marşını yüksek sesle okuyarak, Müslümanları provoke etti.

Yahudilerden provokasyon: 400'den fazla kişi baskın yaptı
DÜNYA
Yahudilerden provokasyon: 400'den fazla kişi baskın yaptı

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