Yahudilerden provokatif baskın

Gündem

Tropik fırtına için Meteorolojiden yeni açıklama

Ege Denizi üzerinden Türkiye'ye gelmesi beklenen tropik fırtınayla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Buna göre, fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.