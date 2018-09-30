Yahudilerden provokatif baskın

Sabahtan bu yana 440 Yahudi yerleşimci İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.
- Skot Bayramı nedir?
- 23 Eylül-30 Eylül arası kutlanan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde de, İsrail polisi eşliğindeki 420 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif’in içinde İsrail ulusal marşını yüksek sesle okuyarak, Müslümanları provoke etti.
#فيديو | عشرات المستوطنين يتجمهرون أمام باب الملك فيصل خارج المسجد الأقصى المبارك ويغلقون الطريق المؤدي إليه، بينما يرددون "ترانيم" تلمودية ويحملون أغصان النخيل ويرتدون "لباسًا دينيًا" pic.twitter.com/7cl6yk6gN1
#فيديو | عشرات المستوطنين يتجمهرون أمام باب الملك فيصل خارج المسجد الأقصى المبارك ويغلقون الطريق المؤدي إليه، بينما يرددون "ترانيم" تلمودية ويحملون أغصان النخيل ويرتدون "لباسًا دينيًا" pic.twitter.com/7cl6yk6gN1— وكالة صفا (@SafaPs) 30 Eylül 2018