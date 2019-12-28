Dünya Yanlışlıkla Onur Listesinde yer alanların kişisel adreslerini yayınlayan İngiliz hükümeti özür diledi
AVRUPA

Yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların kişisel adreslerini yayınlayan İngiliz hükümeti 'özür diledi'

İngiltere'de yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde olmak üzere senede iki kez yayınlanan 'Onur Listesi' bu yıl skandalla anıldı. İçerisinde sanatçı Elton John, eski Muhafazakar Parti Lideri Iain Duncan Smith, terörle mücadele yetkilileri dahil üst düzey sorumluların kişisel adreslerinin yazdığı liste yanlışlıkla yayınlandı.

Haber Merkezi AA
Elton John
Elton John

İngiliz hükümeti, yanlışlıkla aralarında siyasetçiler, üst düzey güvenlik yetkilileri ve sanatçıların da olduğu yeni yıl Onur Listesi'nde yer alan kişilerin adresini paylaştı.

İsimlerin yer aldığı dosya, hükümetin resmi internet sitesine yüklendi. Listede adreslerin de yer aldığının fark edilmesi üzerine dosya, siteden kaldırıldı.

Elton John'dan üst düzey devlet yöneticilerine kadar 1097 kişi!

Bin 97 kişiden oluşan listede, sanatçı Elton John, eski Kamu Soruşturma Direktörü Alison Saunders, eski Muhafazakar Parti Lideri Iain Duncan Smith, terörle mücadele yetkilileri dahil üst düzey İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı personelinin yer aldığı görüldü.

"Etkilenen herkesten özür dileriz"

  • Hükümetten yapılan açıklamada, "Etkilenen herkesten özür dileriz. Nasıl olduğunu araştırıyoruz." denildi. Hükümet, olayın soruşturulması için Bilgi Komisyonu Ofisine bilgi verildiğini de duyurdu.

İngiltere'de Onur Listesi, yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde olmak üzere senede iki kez yayınlanıyor. Listede yer alanlara, sene içinde düzenlenen törenlerle nişan veriliyor.

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