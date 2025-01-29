Yaralı işgalci beş değil 15 bin

Gazze'de ilan edilen ateşkes sonrası, işgalci gücün verdiği kayıplara ilişkin gerçek rakamlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 binden fazla askerin yaralandığını duyurdu. Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Departmanı, saldırıların başlangıcından bu yana İsrail ordusu ve güvenlik güçlerine mensup 15 binden fazla yaralıyı tedavi ediyor" ifadesine yer verildi. İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan bilgiler de ise bu rakamın neredeyse 3'te bir oranında olduğu göre. Sitedeki bilgiye göre 7 Ekim 2023'ten beri 405'i Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 841 İsrail askeri öldü, 2 bin 570'i karadan işgal sürecinde 5 bin 667 İsrail askeri yaralandığı belirtiliyor. İşgalci gücün Gazze'de öldürülen asker sayısının da resmi rakamların çok üstünde olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan bu sayıların ölen ve yaralanan askerleri kapsadığı ancak diğer güvenlik birimi üyelerini içermediği belirtiliyor.