Yardım gönüllüleri hedefte

Bölgedeki insanlar için yardım faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları Filistin Lojistik Koordinatörü Fahed Galayani, bu yüzden İsrail askerlerince tehdit edildi. Kamptaki evini Mısır’a yakın çöl bölgesine taşıması istenen Galayani, “Orada ne su, ne elektrik, ne de barınak var. Yardım faaliyeti yürüttüğümüz yer, geçtiğimiz günlerde de bir yardım gönüllüsü arkadaşımızın evi bombalandı. Bizler artık hedefteyiz. Gazzelilerin ihtiyaçlarını karşıladığımız için hedef alınıyoruz” dedi.

Galayani’nin anlattığı bir yardım dağıtımı da Gazzelilerin insani yardıma ne kadar muhtaç halde olduklarını ortaya koydu: “3 yardım TIR’ı Gazze’ye giriş yaptı. Bu yardımları kamplardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtırken insanlar üzerimize saldırmaya başladı. Bölgede ciddi bir açlık ve susuzluk var. Gazzelilerin sabrı tükendi. İhtiyaç sahibi insan sayısı çok fazla. Buna karşı bölgeye ulaştırılan kısıtlı yardım kolileri insanları sabırsızlaştırıyor.”