Yardımlarla hayata tutunuyorlar

Suriye’de iç savaşın başladığı günden bu yana bölgeye insani yardım götüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), çetin kış şartlarında da ihtiyaç sahibi Suriyelilerin yanında olmaya devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları ve son durumla ilgili bilgi veren vakfın Genel Müdürü İzani Turan, havaların soğumasıyla bölgede mağduriyetlerin ve ihtiyaçların arttığını söyledi.

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2 MİLYON KİŞİ ÇADIRLARDA

Azez, İdlib ve Afrin’de 2 milyondan fazla kişinin çadırlarda kaldığını hatırlatan Turan, “Bölgede yaşam mücadelesi veren aileleri soğuk hava çok daha fazla etkiliyor. Türkiye’den ulaştırılan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyorlar” dedi. TDV’nin 1003 şubesiyle yardım için seferberlik başlattığını anımsatan Turan, “Şu ana kadar 5 bine yakın soba, 1000 tona yakın kömür, beşer bin mont, bot, gıda paketi ve halı ile 8 bin battaniye, 3 bin yatağın planlamasını yaptık ve Suriye’deki ailelere dağıtımları devam ediyor” bilgisini verdi.

Turan, “Yolun İyilik Olsun” temasıyla yürütülen kampanyaya destek vermek isteyenlerin, internetten online veya şubeler aracılığıyla yardım yapabileceğini bildirdi.

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Türkiye’de iyilik seferberliği oluştu

İHH İnsani Yardım Vakfı da, Suriye’nin kuzeyinde çadırları zarar gören ailelere çadır, battaniye, soba, yakacak, gıda kolisi, ekmek, bot, kışlık giyecek ve sünger yatak gibi yardım malzemeleri ulaştırdı.

1200’DEN FAZLA AİLE FAYDALANDI

Yardımlarla ilgili bilgi veren vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Türkiye’de bir iyilik seferberliği oluştu. İlk etapta açıkta kalan ailelere, stoklarımızdaki mevcut çadırları kurduk. Hemen akabinde yeni çadırlar temin ederek ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Son çalışmalarımızdan 1200’den fazla aile faydalandı” dedi.