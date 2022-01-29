Dünya Yardımlarla hayata tutunuyorlar
ORTADOĞU

Yardımlarla hayata tutunuyorlar

Suriye’de donma tehlikesi geçiren çocuklara ve ailelere yardımlarını sürdüren TDV Genel Müdürü İzani Turan, “Bölgede yaşam mücadelesi veren aileler, Türkiye’den gelen yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyorlar” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yardımlarla hayata tutunuyorlar
Arşiv

Suriye’de iç savaşın başladığı günden bu yana bölgeye insani yardım götüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), çetin kış şartlarında da ihtiyaç sahibi Suriyelilerin yanında olmaya devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları ve son durumla ilgili bilgi veren vakfın Genel Müdürü İzani Turan, havaların soğumasıyla bölgede mağduriyetlerin ve ihtiyaçların arttığını söyledi.

BM'ye sert eleştiri: Kanseri yara bandıyla tedavi etmek gibi
HAYAT
BM'ye sert eleştiri: Kanseri yara bandıyla tedavi etmek gibi

2 MİLYON KİŞİ ÇADIRLARDA

  • Azez, İdlib ve Afrin’de 2 milyondan fazla kişinin çadırlarda kaldığını hatırlatan Turan, “Bölgede yaşam mücadelesi veren aileleri soğuk hava çok daha fazla etkiliyor. Türkiye’den ulaştırılan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyorlar” dedi. TDV’nin 1003 şubesiyle yardım için seferberlik başlattığını anımsatan Turan, “Şu ana kadar 5 bine yakın soba, 1000 tona yakın kömür, beşer bin mont, bot, gıda paketi ve halı ile 8 bin battaniye, 3 bin yatağın planlamasını yaptık ve Suriye’deki ailelere dağıtımları devam ediyor” bilgisini verdi.

Turan, “Yolun İyilik Olsun” temasıyla yürütülen kampanyaya destek vermek isteyenlerin, internetten online veya şubeler aracılığıyla yardım yapabileceğini bildirdi.

TDV Suriye'de soğukta donma tehlikesi altındaki aileler için seferber oldu
GÜNDEM
TDV Suriye'de soğukta donma tehlikesi altındaki aileler için seferber oldu

Türkiye’de iyilik seferberliği oluştu

  • İHH İnsani Yardım Vakfı da, Suriye’nin kuzeyinde çadırları zarar gören ailelere çadır, battaniye, soba, yakacak, gıda kolisi, ekmek, bot, kışlık giyecek ve sünger yatak gibi yardım malzemeleri ulaştırdı.

1200’DEN FAZLA AİLE FAYDALANDI

Yardımlarla ilgili bilgi veren vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Türkiye’de bir iyilik seferberliği oluştu. İlk etapta açıkta kalan ailelere, stoklarımızdaki mevcut çadırları kurduk. Hemen akabinde yeni çadırlar temin ederek ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Son çalışmalarımızdan 1200’den fazla aile faydalandı” dedi.

Evler kara gömüldü

Evler kara gömüldü

​Vatandaş iki buçuk metreyi bulan karda geçitler açıyor.
Uzunluğu 26 metre

Uzunluğu 26 metre

İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit bulundu.
Millet İttifakında oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlundan alfabetik sıra önerisi

​Türkiye'nin 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video sonrası harekete geçti.

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge.

Kayıp Türk boyu gelenekleriyle herkesi şaşırtıyor.

İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.