Yaşam kaynaklarını yok ediyor

Terör devleti İsrail yaşam için gerekli olan ne varsa hedef alıyor. Daha önce fırınları, gıda depolarını vuran İsrail bu kez sayıları sınırlı olan su depolarını vurdu. Gazze’de etnik temizlik yapmayı hedefleyen İşgalciler, Gazze’nin güneyinde aktif olarak çalışan hastanelerin su depolarını hedef alıyor. Yoğun bombardımandan ve ablukadan kaynaklı Gazze’de bulunan birçok hastane hizmet veremez hale geldi. İşgalciler tarafından Gazze’nin güneyinde kısmi hizmet veren 6 hastanenin su depolarının bombalanması hastane yetkilileri tarafından Gazze’deki durumun büyük bir felakete gittiğini gözler önüne seriyor. Cumartesi sabahı Gazze’nin güneyinde bulunan Al- Awda Hastanesinin belli kısımları ve su depoları işgalciler tarafından vuruldu.

İNFAZ KARARI GİBİ

Hastaneler için su depolarının çok önemli olduğunu ifade eden Hastane personeli Aya Ebu Afş, “Güneydeki birçok hastane şu an İsrail’in hedefinde. Saldırılar çok fazla ve hastaneler çok yetersiz halde. İşgalciler hastanelerimiz az olduğu halde yaralılara hizmet vermemizi istemiyor. Ve bundan dolayı sürekli hedef alınıyoruz. Hastaneler için su depoları çok önemlidir. Temiz suyumuz olmazsa hastanelerde hiçbir hizmeti steril bir şekilde yerine getiremezsiniz. İşgalciler şu an hastaneleri hedef alarak yaralıların bile tedavi edilmesini engelliyor. Burada çok büyük bir soykırım gerçekleşiyor. Bizler sağlık çalışanları olarak 2 aydan fazla süredir sivillerimizi yeniden hayata döndürmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Fakat İşgalciler, tedavi imkanlarımızı elimizden alarak, Gazzelileri ölüme terk ediyor” ifadelerini kullandı.

449 sağlık birimi vuruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık durumuna ilişkin DSÖ Yürütme Kurulunca düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı. Ghebreyesus, Gazze’de 46 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini vurgulayarak, “Gazze’deki nüfusun neredeyse tamamı bulabildikleri her yerde sığınacak yer bakıyor. Ancak Gazze’de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil. Gazze’de sağlık sistemi zor durumda ve çöküyor. 36 hastaneden yalnızca 14’ü kısmi olarak hizmet veriyor. 7 Ekim’den bu yana Gazze ve Batı Şeria’da sağlık hizmetlerine yönelik 449’dan fazla saldırıyı doğruladık” dedi. Ghebreyesus, hayatını kaydeden 100’den fazla Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ personeli için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.







