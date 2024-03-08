Yasa dışı yerleşimci politikasına hukuksal zemin oluşturan İsrail, 1948’den bu yana evleri, iş yerleri ve okullarını yıktığı Filistinlileri ülkelerini terk etmeye zorluyor. 7 Ekim’den beri Gazze’de 70 bin konut tamamen yıkıldı, 290 bin konut ise hasar gördü. Yeni Şafak’a konuşan Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi (ICAHD) Başkanı Jeff Halper, 1948’den günümüze dek İsrail tarafından, uluslararası hukukun “yavaş soykırım” diye adlandırdığı bir sürecin uygulandığını kaydetti.





DİRENİŞİ PERÇİNLİYOR

Siyonizm'in Filistin'i Yahudileştirme, Arap ülkesini Yahudi ülkesine dönüştürme, Filistinlilerin yerine Yahudi yerleşimcileri koyma projesi olduğunu ifade eden Halper, bu amaç doğrultusunda İsrail’in senelerdir Filistinlilerin evlerini yıktığını belirtti: “Saldırıların temel amacı bölgeyi Filistinlilerden arındırmak, yani etnik kitlesel temizlik. Yıkımda en çok aşağılanan erkeklerdir. Ama intikam yemini eder ve yeniden inşaya yönelir. İsrail'in acımasız tavrı aslında direnişi perçinliyor.”





EVİN YIKILMASI AİLENİN YIKILMASIDIR

“Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi 1997'den bu yana ev yıkımları üzerinde çalışıyor. Bunca yıkıma karşı biz Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı çıkan bir komiteyiz. Yıkılan evleri de yeniden inşa ediyoruz. Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl boyunca 189 evi yeniden inşa ettik. Biz inşa ettikçe İsrail yıkıyor. Evi tam 4 kez yıkılan Salim Shawamreh, 'Bir evin yıkılması, bir ailenin yıkılmasıdır' demişti. 1948'den beri yapılan zulüm, İsrail'in kara bir leke olduğunu gösteriyor.”



