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Yeni Zelanda: Teröristin mektubuna izin verilmesi hataydı

Yeni Zelanda: Teröristin mektubuna izin verilmesi hataydı

Yeni Zelanda'da, Mart ayında Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin şehit edildiği, 49 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Brenton Tarrant, kaldığı hücrede 6 sayfalık propaganda içerikli mektup kaleme aldı. Söz konusu mektubun gönderilmesine izin verilmesinin hata olduğunu ifade eden yetkililer yaşanan durumdan dolayı özür diledi. Rusya'da "Alan" isimli birisine gönderildiği ve internette "4chan" isimli forum sitesinde yayımlanan mektubunda Tarrant'ın "büyük çatışma"nın yaklaştığını söylediği ve silahlanma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Terörist Brenton Tarrant.
Terörist Brenton Tarrant.

Yeni Zelanda'daki cezaevlerinden sorumlu kurumun yöneticisi Christine Stevenson, yaptığı açıklamada, mektubun gönderilmesine izin verilmesinin hata olduğunu belirterek özür diledi.

Stevenson, mektubun yayımlanmasının terör saldırılarından etkilenen kişilerde yol açtığı rahatsızlıktan dolayı üzüntü yaşadığını söyledi.

"New Zealand Herald" gazetesinin haberine göre, Tarrant'ın mektubunun hükümet için utanca neden olduğunu vurgulayan Başbakan Jacinda Ardern ise saldırganın reklamını yapmamak için adını söylemeyeceğine yemin ettiğini dile getirdi.

  • Mektubun gönderilmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Ardern, "Bütün Yeni Zelanda vatandaşlarının, bu kişinin nefret dolu mesajını parmaklıkların arkasından paylaşamaması gerektiğine dair beklentisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın hücresinden 6 sayfalık propaganda içerikli mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Rusya'da "Alan" isimli birisine gönderildiği ve internette "4chan" isimli forum sitesinde yayımlanan mektubunda Tarrant'ın "büyük çatışma"nın yaklaştığını söylediği ve silahlanma çağrısı olarak anlaşılabilen bir dil kullandığı kaydedildi.

Tarrant'ın, mektubunun ele geçirilmesi halinde aleyhine kullanılabileceği gerekçesiyle hislerinden ve pişmanlıklarından bahsedemeyeceğini yazdığı bildirildi.

Öte yandan, ana muhalefetteki Ulusal Parti sözcüsü David Bennett, hükümetin mektubun cezaevinden nasıl gönderildiği konusunda açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Bu adam, Yeni Zelanda tarihinin en ağır suçlarından birini işlemekle suçlanıyor" ifadesini kullandı.

  • Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne cumartesi günü düzenlenen saldırının faili 21 yaşındaki Philip Manshaus'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce sosyal medya hesabından "Irksal savaşı gerçek hayata taşımalıyız" ifadesini kullandığı, Brenton Tarrant tarafından seçildiğini belirttiği öne sürülmüştü.

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso şehrinde 3 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısı ve Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart'ta düzenlenen terör eylemlerinin manifestosunun yayımlandığı ABD merkezli "8chan" isimli internet portalı, birçok terör eyleminin manifestosunun yayımlaması ve radikal görüşlere sahip kişilerin görüşlerine yer vermesi sebebiyle siber güvenlik şirketlerinin ambargosuyla karşı karşıya kalmıştı. Güvenlik hizmeti alamayan site, siber saldırıların önüne geçemediği için erişime kapanmıştı.

Yeni Zelanda'da camiye saldırı: Ölü sayısı 49'a yükseldi
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Yeni Zelanda'da camiye saldırı: Ölü sayısı 49'a yükseldi
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 49'a yükseldiği açıklandı. Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu. Yeni Zelanda polisi, 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını belirtirken, saldırıyı canlı yayınlayan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıdan önce yaptığı paylaşımlarda, katliam da kullanıldığı silahın üzerinde 'Türk Yiyici', Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve (Deus Vult) Haçlı seferlerinin mottosu olan 'Tanrı bunu istedi' yazması dikkat çekti.

Saldırılar

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

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  • Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda’nın maksimumum güvenlikli Auckland Hapishanesi'ndeki tek kişilik hücresinde tutulan terörist, 51 cinayet ve 39 cinayete teşebbüsten 14 Haziran'da hakim karşısına çıkmış ve masum olduğunu iddia etmişti.

Sanığın akıl sağlığı yerinde

Terör saldırısında yaralananlar ve mağdur yakınlarının da izlediği duruşmada, yetkili kurumlardan gelen raporların teröristin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, "Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

  • Savcılık, polis, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosunun daha önce aldığı ortak karar uyarınca sanığın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanması talep edilmişti.

Yargıç Mander, Tarrant'ın 4 Mayıs 2020’de yeniden mahkemeye çıkarılmasına hükmetmişti.

Yeni Zelanda'daki şehitlerin hikayeleri yürekleri yaraladı
FOTOĞRAF 10
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1970'lerin sonunda Afganistan'dan göçen 71 yaşındaki Davud Nabi'nin terör saldırısında yaşamını yitiren 49 kişi arasında bulunuyor. Nabi, katliamın tespit edilen ilk kurbanı. Saldırı öncesi camiye gelen teröristi 'Selam kardeşim' diye karşılıyor ve silah doğrultuğunda başkasını kurtarmaya çalışırken vuruluyor.
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Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el-Harbi'nin terör saldırısında 5 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtildi. Muhsin el-Harbi'nin, yaralı olarak sedyede taşınırken işaret parmağı havadayken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşılmıştı ve saldırının simgesi haline gelmişti
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Nur Camisi'nde hayatını kaybedenler arasında 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim de bulunuyor. Mucad'ın abisi Abdi İbrahim, Bizim için gerçekten çok zor. Herkes arayıp ne olduğunu soruyor. Şu an bunla yüzleşmek bizim için çok zor. Mucad oyun oynamayı seven, hayat dolu bir çocuktu. Daima neşeli, güler yüzlüydü. ifadelerini kullandı.
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Abdullahi Dirie. 4 yaşında. Katliamda hayatını kaybeden en küçük ikinci kişi. Babası ve ağabeyleriyle namaza gelmişti.
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Ara Parvin. 42 yaşında. 1994'te kocası Ferid'le Bangladeş'ten göç ettiler. Ferid, yıllar sonra rahatsızlanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Dün terörist saldıracakken, Ara kendini 3 kurşunun önüne attı. Ferid'i kurtardı. Kendi şehit oldu.
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Saldırı sırasında Nur Camisi'nde bulunan Pakistan göçmeni Naim Raşid ve 21 yaşındaki oğlu Talha'nın da hayatını kaybettiği bildirildi. Raşid'in kayınbiraderi Dr. Hurşit Alam, yerel basına yaptığı açıklamada, Christchurch'te öğretmenlik yapan Raşid'in teröristi engellemeye çalışırken hayatını kaybettiğini ifade etti.
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Raşid'in 21 yaşındaki oğlu Talha da saldırıda yaşamını yitirdi.
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Caminin kurucusu Mohammad Atta Alayan ve oğlu kendi kurduğu camide katledildi. Muhammed Alayan Filistinli bir sığınmacıydı. Caminin kuruluşu için yardım toplayıp, Müslüman toplumun sorunlarıyla ilgileniyordu.
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Suriyeli mülteci Halid Mustafa. Yeni bir yaşam için, savaşla tarumar olmuş Suriye'den ailesiyle Yeni Zelanda'ya giden Halid, Cuma namazı için gittiği camide katledildi.
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Canturbury Üniversitesinde görev yapan Öğretim Üyesi Harun Mahmud'un da şehit olanlar arasında olduğu bildirildi. Pakistan'da finans alanında eğitim alan Mahmud, doktorasını Yeni Zelanda'da Lincon Üniversitesinde işletme alanında yapmıştı.
Yeni Zelanda'daki şehitlerin hikayeleri yürekleri yaraladı
Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler ve henüz haber alınmayanlar arasında çok sayıda eğitimli, meslek sahibi kişi ile yeni bir gelecek kurmak umuduyla ülkeye gelen göçmenler bulunuyor.

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