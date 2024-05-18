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Dünya

Yine ırkçı yangını mı?

Irkçıların Türk ve Müslümanları sürekli hedef aldığı Almanya’da yine şüpheli bir yangın meydana geldi. Düsseldorf’ta daha çok göçmenlerin yaşadığı 7 katlı binada gece yarısı patlamanın ardından çıkan yangında Türk vatandaşı 18 yaşındaki Ada Abay ile bir Iraklı ve bir İranlı hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Binanın altındaki büfenin kundaklandığı tahmin edilirken soruşturmayı cinayet bürosu devraldı.

Gökhan Özturan
04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:10 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Almanya’da yine yabancıların hayatını kaybettiği şüpheli bir patlama ve yangın meydana geldi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf’ta, Licht Caddesi’ndeki binada çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 02.25’te büyük bir patlama yaşandı. Binanın altındaki büfede gerçekleşen patlamadan sonra alevler üst katları sardı. Patlamanın şiddetiyle cadde karşısındaki araçlar bile alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, apartman sakinleri balkonlardan merdivenle kurtarıldı. Bina boşaltıldı, cadde trafiğe kapandı. 18 yaşındaki Türk vatandaşı Ada Abay ile İran ve Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 16 kişi de yaralandı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ YÜKSEK

Yangınla ilgili Düsseldorf Savcılığı soruşturma başlattı. Hayatını kaybedenlerin kimliğini polis değil, binada yaşayanlar ve mahalle sakinleri paylaştı. Yangına ilişkin Düsseldorf polisinden ilk açıklama dün akşamüzeri geldi. Yangın mahallinin uzmanlar tarafından incelendiği, yangını hızlandırıcı maddelerin açık kanıtlarının bulunduğu, yangını hızlandırmak için benzin kullanıldığı belirtildi. Ancak "Siyasi amaçlı bir suç işlendiğine dair belirti bulunmamaktadır" denildi. Soruşturmayı cinayet masası devraldı.

NEONAZİLER HAREKETE GEÇTİ

Yangın gecesi Neonazilerin paylaşımları dikkat çekti. Irkçı Neonazi gruplar, internette binada yaşayanların kimlik ve ticaret şemalarını yayınladı.

BİNADA 24 DAİRE VAR

Binada çoğunlukla Türkler dahil yabancı uyruklu kişiler ve göçmen ailelerin yaşaması "ırkçı kundaklama" şüphesini artırıyor. Türk mahallesindeki 7 katlı binada 24 daire bulunuyor. DİTİB’e bağlı Düsseldorf Merkez Camii Dernek Başkanı İsmail Kızıltan da aynı binada yaşıyordu. Kızıltan’ın ailesi ya da yakınlarından ölen olmadığı öğrenildi. Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Kızıltan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İzbul, binadaki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı.

DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLSA AÇIKLANIRDI

Mahalle sakinleri de yangının ilk ihtimal olarak gündeme gelen "doğal gaz kaynaklı olduğuna" inanmıyor. Mahalleli, “Binada yaşayanlar yabancı. Patlama gaz kaynaklı olsa polis bunu hemen ortaya dökerdi” dedi. Geçmişteki bazı yangınlarda Alman polisi “Göçmenler tesisat bakımlarını yaptırmadığı için doğal gaz patlaması yaşıyor” diyerek hemen yabancıları hedef gösteriyordu.

CİNAYETİ GİZLEMEK İÇİN Mİ?

Yangın söndürüldükten sonra cesetlerin birinin büfe içerisinde, diğer ikisinin merdiven boşluğunda bulunması da diğer ihtimalleri akıllara getiriyor. Önce cinayet işlenmiş olabileceği, ardından delilleri karartmak ve cesetlere yanarak ölmüş süsü vermek için binanın yakılmış olabileceği düşünülüyor. Her yönüyle dikkat çeken yangın çok yönlü soruşturuluyor.

İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı bitmiyor

Almanya’daki yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı günden güne artıyor. Sık sık Türk ailelerin evlerinin kundaklandığı, iş yerlerine saldırıların gerçekleştiği, camilerin hedef alındığı Almanya’da, en son 25 Mart’ta Solingen şehrinde yaşanan kundaklama büyük yankı uyandırmıştı. 1993’te 5 Türk’ün öldüğü Solingen katliamından 31 yıl sonra aynı kentte gerçekleşen kundaklamada da Türk kökenli 4 Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetmişti.




#İslamofobi
#Yangın
#Almanya
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