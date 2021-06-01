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Yunan basınından Çavuşoğlu'nun Atina'daki temasları için 'samimi atmosferde geçti' yorumu: Sakin sular için ilk adım

Yunanistan basını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da dün yaptığı görüşmelerin "samimi bir atmosferde geçtiğini" bildirdi. Kathimerini gazetesi, "Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinde, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de yaklaşık 1,5 yıllık sürekli gerginliğin ardından sakin bir dönem çabaları için ilk adım atıldı" ifadelerini kullandı. To Vima gazetesi de, Dendias-Çavuşoğlu görüşmesinde ekonomik iş birliğiyle ilgili 25 maddelik bir listenin onaylandığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Yunan basınından Çavuşoğlunun Atinadaki temasları için samimi atmosferde geçti yorumu: Sakin sular için ilk adım
Çavuşoğlu - Dendias

Yunan devlet ajansı ANA-MPA, "Diplomatik Kaynaklar: Dendias-Çavuşoğlu samimi şekilde tüm meseleler üzerinde görüştü" başlıklı haberinde, Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias görüşmesinin "samimi bir atmosferde geçtiğini ve tüm meselelerin ele alındığını" duyurdu.

Ajans, Çavuşoğlu’nun Dendias buluşmasından önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldiğini belirterek Yunan diplomatik çevrelerin, görüşmelerde temkinli diyalog adımları atıldığını ve tarafların samimi görüş alışverişinde bulunarak kendi tezlerini dile getirdiği görüşünü paylaştıklarını yazdı.

"Sakin sular için ilk adım"

Kathimerini gazetesinin, "Sakin sular için ilk adım" başlıklı haberinde, "Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinde, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de yaklaşık 1,5 yıllık sürekli gerginliğin ardından sakin bir dönem çabaları için ilk adım atıldı" ifadesi kullanıldı.

Haberde, "Bu planlamaların olumlu sonuç getirmesinin, Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel’de 14 Haziran’da gerçekleştireceği olası görüşme için önemli bir zemin olacağı" belirtildi.

"Çavuşoğlu ve Dendias, 25 maddelik listeyi onayladı"

To Vima gazetesi de "Yunanistan-Türkiye: Dendias ve Çavuşoğlu ekonomik iş birliğiyle ilgili 25 konuyu onayladı" başlığı altında yayımladığı haberinde, Dendias-Çavuşoğlu görüşmesinde ekonomik iş birliğiyle ilgili 25 maddelik bir listenin onaylandığını belirtti.

Gazetenin haberinde, söz konusu listenin 29 Mayıs’ta Kavala’da bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis tarafından hazırlandığı ve taşımacılık, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, turizm, denizcilik, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve çevre korunmasıyla ilgili konuları içerdiğini aktardı.

Protothema ise “Dendias-Çavuşoğlu görüşmesi: Olumlu gündemin 25 maddesi şunlar" başlığıyla okuyucularına sunduğu haberinde, iki bakanın görüşmesinde, 29 Mayıs’ta Kavala’da bir araya gelen Önal ve Frangoyannis’in üzerinde çalışıp hazırladığı ekonomik iş birliği listesinin onaylandığına vurgu yapıldı.

Haberde, söz konusu listede iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması ve çevresel iş birliği ile ilgili maddelerin yer aldığının da altı çizildi.

"Dostça bir atmosferde geçti"

Avgi gazetesinde yer alan "Sakin bir yaz için bahse girerken" başlıklı haber-yorumda, "Atina’da Dendias-Çavuşoğlu görüşmesi, dostça bir atmosferde geçti ve görüşmede Miçotakis ve Erdoğan’ın NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi kesinleşti." yorumu yapıldı.

Gazete, Dendias-Çavuşoğlu görüşmesinden çıkan sonucun, "Yunanistan ve Türkiye’nin Ege’de sakin bir yaz arzu ettiğini ortaya koyduğunu" belirterek Yunan ve Türk hükümetlerinin bu nedenle bir zirve görüşmesi konusunda anlaştığı değerlendirmesinde bulundu.

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