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Dünya

Yunan basınından iddialara cevap: Türkiye'nin düzensiz göçmen geçişlerine izin verdiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Yunanistan Başbakanı İoannis Sarmas, düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarmas, Türkiye'nin yasa dışı düzensiz göçmen geçişlerine izin verdiği şeklinde çıkan asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. In.gr haber portalında yayımlanan bir haberde düzensiz göçmenlerin artışı, mevsimsel sebepler ve Meriç nehrinde su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığı kaydedildi.

12:22 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Yunan basınından düzensiz göçmen iddialarına cevap

Yunan basınından düzensiz göçmen iddialarına cevap

Yunanistan'da, son günlerde Türkiye'nin, yasa dışı düzensiz göçmen geçişlerine "izin verdiği" şeklinde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

In.gr haber portalının, adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıt olmadığı vurgulandı.


Haberde, kaynakların, Meriç'teki durumla ilgili olarak "işler her zamanki gibi" ifadesini kullandığı, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmen sayısındaki artışın, mevsimsel sebeplerle Meriç nehrinde su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını belirttiği kaydedildi.

Düzensiz göçmen geçişlerinin, herhangi bir krize işaret etmediğini dile getiren kaynaklar, bu meselenin Türkiye için de hassas bir konu olduğunu ifade etti.


Kaskarelis-Fidan görüşmesi Yunan basınında


Yunan Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla arayarak yeni görevinden ötürü tebrik etmesi, Yunan basınında geniş yer buldu.


Haberlerde, görüşmede, Meriç'te Türkiye-Yunanistan sınırında, Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısında son günlerde artış gözlemlenmesinin ele alındığı aktarıldı.


Protothema Gazetesi, Fidan'ın, yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yapmış biri olarak göçmen sorununa hakim olduğuna dikkati çekti.

SKAI TV de görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini, Türk makamlarının, Meriç'teki sorunun çözülmesinde olumlu bir tavır sergilediğini yazdı.





#Meriç
#Yunanistan
#Düzensiz göçmen
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