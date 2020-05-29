Yunan merhametsizliği: Mültecileri polis zoruyla evlerinden çıkaracaklar

Yarısı başkent Atina'da olmak üzere ev ve kamplarda kalan, aldıkları maddi destek de kesilecek yaklaşık 10 bin mülteci, ay sonunda evsiz kalacak olmanın doğurduğu endişeyle hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Sosyal medya üzerinden organize olarak Atina'da, Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın önünde iki gündür toplanan mülteciler, evsiz kalma tehlikesine karşı seslerini yükseltiyor.

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Mülteciler, "Biz daha iyi bir yaşam için birçok tehlikeyi göze alarak buraya geldik. Evsiz kalmak için değil" yazılı dövizler taşıyarak, konaklama programlarının uzatılmasını istiyor. Gösterilere ancak taleplerinin yerine getirilmesi halinde son vereceklerini ifade eden mültecilere, ırkçılık karşıtı çeşitli gruplar da destek veriyor.

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"Polis zoruyla evden çıkarılacağımızı söylediler"

Atina'nın merkezinde eşi ve üç çocuğuyla bir eve yerleştirilen Iraklı mülteci 36 yaşındaki Asad Al Gulami, ''Bu ayın sonunda evden çıkmamız istendi. Eğer kendimiz çıkmazsak, polis zoruyla çıkarılacağımızı söylediler." dedi. Kendisinden daha çok çocukları için endişe ettiğini anlatan Gulami, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ta taksi şoförlüğü yapıyordum. Ama orada yaşamak çok zor hale geldiği için ailemle Avrupa'ya gelme kararı aldık. Burada da zorluklar bitmiyor. Dil bilmediğim için iş bulmam çok zor. Irak'ta bacağıma mermi isabet ettiği için hala tedavi görüyorum. Burada tedavimi yapan doktor, çalışmamın uygun olmadığını söyledi."

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''Sığınma hakkı verilmiş ama yaşama hakkı verilmemiş''

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) Sözcüsü Petros Konstantinu düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin vicdansız, ırkçı politikasıyla birçok yaşlı, çocuk, engelli mülteci sokaklarda kalacak." ifadesini kullanmıştı.