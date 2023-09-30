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Dünya

Yunan muhalefet lideri askere gidecek

Yunanistan'da geçen hafta ana muhalefet partisi SYRIZA'nın liderliğine seçilen 35 yaşındaki Stefanos Kaselakis'in, askere gideceği belirtildi.

Dış Haberler
04:00 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Stefanos Kaselakis.

Stefanos Kaselakis.

14 yaşındayken ailesiyle ABD'ye yerleşen Kaselakis, Yunanistan'da erkekler için zorunlu tutulan askerlik görevini yerine getireceği belirtildi. 6 ay askerlik yapması gereken Yunan muhalefet liderinin bunun 3 haftasını acemi birliğinde, geri kalan süreyi ise para ödeyerek geçireceği belirtiliyor. Yunanistan'ın ilk eşcinsel siyasi lideri olan Kaselakis, aynı zamanda eski bir finansçı. Yunan medyasına perşembe günü askerlik hizmetine ilişkin konuşan Kaselakis, "Ordudaki görevimi Türkiye sınırına yakın bir yerde yapmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.



#Yunanistan
#Askerlik
#SYRIZA
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