Yunan muhalefet lideri askere gidecek

14 yaşındayken ailesiyle ABD'ye yerleşen Kaselakis, Yunanistan'da erkekler için zorunlu tutulan askerlik görevini yerine getireceği belirtildi. 6 ay askerlik yapması gereken Yunan muhalefet liderinin bunun 3 haftasını acemi birliğinde, geri kalan süreyi ise para ödeyerek geçireceği belirtiliyor. Yunanistan'ın ilk eşcinsel siyasi lideri olan Kaselakis, aynı zamanda eski bir finansçı. Yunan medyasına perşembe günü askerlik hizmetine ilişkin konuşan Kaselakis, "Ordudaki görevimi Türkiye sınırına yakın bir yerde yapmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.