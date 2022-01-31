Yunan panik içinde: Türkler etrafımızı sardı

Aşırı sağcı Yunan parlamenter ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Velopulos, Yunanistan'ın 200 Rafaelesi de olsa yine de Bayraktar'larla baş edemeyeceğini ve East Med'in 'cenazesinin kalktığını' ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar'a yeniden adım attığını belirten vekil, şunları söyledi: "Türkler etrafımızı sardı Kapsabalis Bey. Kuşatıldık. Kimse anlayamıyor mu? Hala son 'Türk yiyici' Bay Dendias'ımız var diye kendimizi kandırıyoruz. İnanılmaz olaylar oluyor Kapsabalis Bey. Gerçekten endişelenmeye başladım. 200 Rafaele alsak bile gelecek için endişeleniyorum. Bir örnek vereceğim, diyelim ki Yunanistan'ın 200 Rafaelesi var ve Türkiye'nin de 400 Bayraktar'ı var. Sonra diyelim ki onları Egeye seferber ettiler. Bu bizim savaş uçaklarımızın radarında 400 sinyal demek.
- Jetlerimiz bilinen ihaları takip edecek ama yukarıdan gelen başka savaş uçakları olacak. Ne olduğunu anlatabildim mi Kapsabalis Bey? Bunun hakkında daha da fazlasını söyleyebilirim.
'TÜRKLERİN SİHA'LARINI VURMAMIŞ ŞART'
Ayrıca şunu da söylemek isterim ki bir ara Ege üzerinde Türklerin SİHA'larını düşürmemiz gerekiyor. Türk SİHA'larının Ege üzerinde uçmasına izin veremeyiz. Savaş uçaklarını vurmak işin içinde insan hayatı olduğu için zor ama İHA dediğiniz şey sadece makine. Bu yüzden Türklerin Ege'deki provokasyonlarını bitirmek için SİHA'larını vurmamız şart.'