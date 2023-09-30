Yunan yetkili resmen duyurdu: Türkiye sınırına yeni köprü yapılacak

"Benim de muhatabım olan Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile biz de New York'ta son derece iyi ve özlü bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak amacımız 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Zirvede belli etkinlikler üzerine memorandum ve anlaşmaların imzalanması."