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Dünya Yunanistan Cumhurbaşkanı Kıbrıstaki niyetini bir kez daha ifşa etti Kıbrıs Helenizminde kilisenin rolü büyük
AVRUPA

Yunanistan Cumhurbaşkanı Kıbrıs'taki niyetini bir kez daha ifşa etti: Kıbrıs Helenizmi'nde kilisenin rolü büyük

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ve Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha ifşa etti. Sakelaropulu "Kıbrıs Helenizm’inin kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Güney Kıbrıs'ta görüşmeler yapıyor.
Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Güney Kıbrıs'ta görüşmeler yapıyor.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Güney Kıbrıs'ta temaslarını sürdürdüyor.

  • Sakelaropulu, Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Oruç Reis'in bölgeden ayrılışı tırmanmayı azaltma yolunda olumlu bir adım" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Sakelaropulu, Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Güney) her zaman ortak ve ulusal çıkarlar tarafında birlikte hareket ettiklerini söyledi.

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YUNAN CUMHURBAŞKANI YİNE ÇİZGİYİ AŞTI

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi 'yasadışı eylemde' bulunmakla suçladı. Sakelaropulu, ziyaretinin 'Türk provokasyonu nedeniyle son derece kritik' olduğunu söyledi.

GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Türk müdahalesi Helenizm'in sonu olur
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GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Türk müdahalesi Helenizm'in sonu olur
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan'da yayın yapan bir televizyona verdiği demeçte Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin ilginç tespitlerde bulundu. 'Türk Ordusu ile askeri rekabete giremeyiz' ifadelerini kullanan Anastasiadis, 'Ada'ya (Kıbrıs'a) Türk müdahalesi olursa bu Helenizmin sonu olur' dedi.

HELENİZM AĞZIYLA KONUŞTU

Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile de bir araya geldi.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Sakelaropulu, Kuzey Kıbrıs'ın ‘işgal altında’ (sözde) olduğunu öne sürdü. Sakelaropulu, "Hrisostomos, işgal (sözde) altındaki bölgelerdeki Yunan ve Ortodoks mirasın kurtarma adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Helenizm’inin (Yunanlaştırma) kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir" dedi.

Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
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Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Kalkıp adaların etrafında 'zodiac'larla dolaşıyorlar. Yanlış yollara girmeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin, 'Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Yalnız kalırsın' ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, 'Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Bu arada komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz. Umuyoruz bunun farkındadırlar” dedi.


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