Yunanistan Cumhurbaşkanı Kıbrıs'taki niyetini bir kez daha ifşa etti: Kıbrıs Helenizmi'nde kilisenin rolü büyük

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler hüsrana uğrayacaklar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, 'Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Bu arada komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz. Umuyoruz bunun farkındadırlar” dedi.