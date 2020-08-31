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Dünya Yunanistan derin sularda yüzüyor Rum Kesimi ile deniz yetki sınır anlaşması imzala
AVRUPA

Yunanistan derin sularda yüzüyor: Rum Kesimi ile deniz yetki sınır anlaşması imzala

Yunanistan, 30 Ağustos törenlerinde verilen mesajlarla paniğe kapıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ülkesinin şartlar olgunlaştığında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

  • Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiren, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada, "Hedefimiz aşamalı olarak Yunanistan’ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak. Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır" dedi.

Dendias aynı zamanda artlar olgunlaştığı an, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

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  • Rum Savunma Bakanı Haralabos Petridis de yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta bir çözüm için garantilerin ve Türk askeri varlığının olmaması gerektiğini iddia etti. Rum muhalefet partisi EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da Yunan hükümetlerinin, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'taki Yunan askerinin sayısının ve silah sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

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