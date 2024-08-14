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Dünya

Yunanistan Genelkurmayı Türk askerinin başarısını sansürledi: 5'inci oldukları yarışmayı 'galip' gibi duyurdular

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancıları Yarışması'nın sonuçlarını paylaştığı videoda, Türk askerlerinin başarısını sansürledi. İlk 2 sırada Türkiye'nin yer almasını görmezden gelen Yunan makamlar, 5'inci bitirdikleri yarışmada kendilerini 4'üncü ilan etti. Bununla da yetinmeyip, yarışmayı kendilerinden üstte bitiren ülkelerin bayraklarını kırptı.

Hüseyin Berk
20:41 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:48 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yunanistan Genelkurmayı, Türk askerlerininin birinci ve ikinci olduğu sıralamayı sansürledi.
Yunanistan Genelkurmayı, Türk askerlerininin birinci ve ikinci olduğu sıralamayı sansürledi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

Yunanistan Genelkurmayı Türk askerinin başarısını sansürledi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancıları Yarışması'nın sonuçlarını paylaştığı videoda, Türk askerlerinin başarısını sansürledi.

Sırada da hile yaptılar: 5'inci oldukları yarışmayı 'galip' gibi duyurdular

İlk 2 sırada Türkiye'nin yer almasını görmezden gelen Yunan makamlar, 5'inci bitirdikleri yarışmada kendilerini 4'üncü ilan etti.

Yarışmayı kendilerinden üstte bitiren ülkelerin bayraklarını kırpan Yunanlar, listeyi kendi bayrağının yer aldığı sıradan başlatarak algıya girişti.


Yunanistan’da orman yangını kontrol edilemedi: Çok sayıda ev kül oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle Penteli'deki Amalia Fleming Hastanesi'nin de tahliye edildiği bildirildi. Yunan basınındaki haberlere göre, yüzlerce itfaiyecinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan başkent Atina'nın kuzey kesimlerinde çıkan yangın nedeniyle birçok yerleşim yeri tahliye edildi. Sabah saatlerinde tahliye edilen Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi'nin ardından, şimdi de Amalia Felming Hastanesi'nin tahliye edildiği belirtildi. 1960’tan beri kaydedilen en sıcak haziran ve temmuz ayının yaşandığı Yunanistan'da yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmaya devam eden yangında çok sayıda evin kül olduğunu duyurdu.


#Yunanistan
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#Yarışma
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