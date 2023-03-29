Yunanistan İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri satın alacak.
Yunanistan'ın, İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri satın alma kararı aldığı bildirildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu olağan toplantısının ardından açıklama yayımlandı.
Ayrıca toplantıda göç ve orman yangınları ile mücadele konularının da ele alındığı belirtildi.
Yunan basınında geçen aylarda yer alan haberlere göre, İsrail yapımı Spike NLOS tipi füze sistemleri alımı için Yunanistan ve İsrail arasında ciddi görüşmeler yapılmıştı.