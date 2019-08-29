​​​Yunanistan: Merkel ile Türkiye'yi görüşeceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiriako Miçotakis yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın kamu harcamalarını halihazırda kreditörlerle görüştüğünü, Merkel'le bu konuları konuşmasının anlamsız olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı, ülkesinin kamu harcamalarını görüşmekten ziyade, Almanya ve Yunanistan arasındaki ilişkileri, yaşanan mülteci sorununu ve Türkiye ile ilişkileri görüşmek istediğini vurguladı.

Yunan Başbakan, Yunanistan'ın harcamalarını görüşmek yerine, Almanya ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri, mülteci sorununu ve "Türkiye ile ilişkileri" görüşmek istediğini söyledi.

Konu Türkiye olacak

Miçotakis, ziyaretinin temel amacının Alman yatırımcıları ülkesine çekmek olduğunu sözlerine ekledi. Başbakanın açıklamalarına göre, ikili arasında Yunanistan'ın kamu harcamaları yerine yabancı sermaye ve Türkiye görüşülecek.