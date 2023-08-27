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Dünya

Yunanistan yangını 9'uncu gününde: 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bini şimdiden kül oldu

Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor. Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada, 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.

19:44 . 27/08/2023 Pazar
AA
Yunanistan'daki orman yangınlarında 9. gün

Yunanistan'daki orman yangınlarında 9. gün

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bini şimdiden kül oldu

Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.

Rüzgar yön değiştirecek daha da tehlikeli olacak

Petroviç, yarından itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.





#Yunanistan
#Dedeağaç
#Orman Yangını
43 dakika önce
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