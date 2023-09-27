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Dünya

Yunanistan'da 'Elias' alarmı: Vatandaşa 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapılıyor

Şiddetli yağışlara neden olacak "Elias" adı verilen kötü hava akımı Yunanistan'ı alarma geçirdi: Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda, ilerleyen saatlerde olumsuz hava koşullarının hakim olacağı, mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği belirtildi.

08:35 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yunanistan'ın sağanak ve doluya neden olan yeni bir kötü hava akımının etkisine girdiği bildirildi. Uzmanların "Elias" adını verdiği yeni kötü hava akımı nedeniyle heyelan riskinin de yüksek olduğu kaydedildi.


Acil kodlu mesaj gönderildi


Sivil koruma biriminden Ahaia, Ithaki, Zakinthos, Kefalonya, Fthiotida, Viotia, Magnisia, Kardiça ve Eğriboz’un kuzeyinde bulunanların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda, ilerleyen saatlerde olumsuz hava koşullarının hakim olacağı, mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği belirtildi.


Heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı


Kalavrita’da ise dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü. Trikala ve Yanya’da da heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı.


Uzmanların “Elias” ismini verdiği, bu hafta Yunanistan’ı etkisi altına alması beklenen kötü hava akımı nedeniyle ülke genelinde şiddetli yağış ve sıklıkla yıldırım düşmesi bekleniyor.

Eylül başındaki yoğun yağış nedeniyle 750 bin dönümün üzerinde alanın sular altında kaldığı sel felaketini yaşayan Tesalya bölgesi de yoğun yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.






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#Kardiça
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