Yunanistan'da 'Elias' alarmı: Vatandaşa 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapılıyor

Foto/arşiv
Yunanistan'ın sağanak ve doluya neden olan yeni bir kötü hava akımının etkisine girdiği bildirildi. Uzmanların "Elias" adını verdiği yeni kötü hava akımı nedeniyle heyelan riskinin de yüksek olduğu kaydedildi.
Acil kodlu mesaj gönderildi
Sivil koruma biriminden Ahaia, Ithaki, Zakinthos, Kefalonya, Fthiotida, Viotia, Magnisia, Kardiça ve Eğriboz’un kuzeyinde bulunanların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda, ilerleyen saatlerde olumsuz hava koşullarının hakim olacağı, mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği belirtildi.
Heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı
Kalavrita’da ise dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü. Trikala ve Yanya’da da heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı.
Eylül başındaki yoğun yağış nedeniyle 750 bin dönümün üzerinde alanın sular altında kaldığı sel felaketini yaşayan Tesalya bölgesi de yoğun yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.