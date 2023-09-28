Yunanistan'da yeni ana muhalefet liderinin askere gideceği iddia edildi

Avrupa Birliği (AB) ve birçok uluslararası insan hakları kuruluşu tarafından düzensiz göçmenleri yasa dışı ittiği ve gayri insani muamelede bulunduğu için eleştirilen Yunanistan, yaşlanan nüfusu nedeniyle göçmenlere muhtaç oldu. Göç Bakanlığı’nın yeni tasarısıyla ülkedeki 300 bin düzensiz göçmenin iş gücü sıkıntısı yaşayan sektörlerde değerlendirilmesi planlanıyor.