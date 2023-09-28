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Dünya

Yunanistan'da yeni ana muhalefet liderinin askere gideceği iddia edildi

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) 4 günlük lideri Stefanos Kaselakis'in askere gideceği ileri sürüldü.

16:17 . 28/09/2023 Thursday
AA
Stefanos Kaselakis

Stefanos Kaselakis

Yunan basınında isim verilmeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, Kaselakis, askerlik görevini yapmak üzere kasım devresi için başvuruda bulunacak.

Yıllarca yurt dışında yaşayan Kaselakis'in, diasporadaki Yunan vatandaşlarına tanınan imkandan faydalanarak 20 gün askerlik yapması, 6 aylık sürenin geri kalanı bedelli tamamlaması bekleniyor.

Yunanistan'da özel şartlar haricinde mecburi askerlik süresi 12 ay. Sürekli yurt dışında ikamet edenler için ise bu süre 6 ay.

Kaselakis, 35 yaşını doldurmuş bir diaspora üyesi olarak, 6 aylık sürenin 20 gününü silahlı kuvvetlerde hizmet etmek koşulu, geri kalanı ise aylık 810 avro bedel karşılığı tamamlama hakkına sahip.

Pazar günkü ikinci tur başkanlık seçimlerinde birinci olan Kaselakis, SYRIZ ve ana muhalefetin yeni lideri olmuştu.

Kaselakis, matematikteki üstün başarısı nedeniyle 14 yaşında ABD'ye burslu olarak eğitime gitmiş, Yunanistan'a temelli yerleşmek üzere bu yıl geri dönüş yapmıştı.



#YUNANİSTAN
#askerlik
#SYRIZA
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