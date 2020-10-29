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Yunanistan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki: İslam'a yönelik politikası saldırgan

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu belirten Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın yürütme kurulu üyesi, Prof. Antonis Liakos, bir yazı paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos.
Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan geldi.

  • Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu ileri süren bir yazı paylaştı.

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MACRON'UN İSLAM'A YÖNELİK POLİTİKASI SALDIRGAN

Liakos paylaşımında “Macron’un İslam’a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici. Gezegendeki en kalabalık üç dinden biri olan milyonlarca Müslümana saldırarak, hakaret ederek teröristlere karşı özgürlüğü savunamazsınız. Libya, Sahra altı Müslüman Afrika, Lübnan ve Suriye’deki Fransız politikası ile birleştiğinde, doyumsuz sömürgecinin (zayıf) geri dönüşünü gösteriyor gibi görünüyor” dedi.

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