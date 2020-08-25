Yunanistan'dan kriz çıkaracak adım: Navtex nedir, neden ilan edildi?

Oruç Reis'in faaliyetleri kapsamında yeni bir Navtex ilan edilmesi, Ankara ile Atina arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini hukuksuzlukla suçlayan Yunanistan, Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgede hava tatbikatı gerçekleştirmek için yeni bir Navtex ilan etti.

Peki Navtex ilan etmek ne anlama geliyor? Türkiye hangi amaçla Navtex ilan etti?

Navtex ilan etmek, bir ülkenin tatbikat ya da sondaj faaliyeti gerçekleştireceği sahalara girilmemesi konusunda yaptığı bir ön uyarı anlamı taşıyor. Navtex sistemi ise denizcilere çalışma yapan sahalar hakkında bilgi veren bir haberleşme cihazı olarak tanımlanıyor.

Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir.#MSB #TSK pic.twitter.com/sMvAlJTug7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020

ATİNA'YA GİRİT MESAJI VERİLDİ

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürüyor. Meis açıklarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin görevi önceki gün Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi (SHOD) Dairesi tarafından yayınlanan Navtex ile 27 Ağustos’a kadar uzatıldı. Oruç Reis, donanma eşliğinde faaliyetlerine devam ederken Yunanistan, Oruç Reis’e karşı yeni bir Navtex yayınladı. Bugün yürürlüğe girecek olan Navtex, 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Yunan ordusu, Oruç Reis’in görev yaptığı Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini de kapsayacak bir alanda ‘atışlı’ hava ve deniz tatbikatı gerçekleştirecek.

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NELER OLMUŞTU?

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak 21 Temmuz’da Antalya Kaş’a 2.1 kilometre mesefade bulunan Meis Adası civarında sismik araştırma yapmak için Navtex ilan etmişti. Duyurunun ardından kırmızı alarm veren Yunan donanmasının yüzde 85’i Oruç Reis’in çalışmalarına karşı Ege’ye konuşlandırıldı.

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