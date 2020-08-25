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Dünya Yunanistandan kriz çıkaracak adım Navtex nedir, neden ilan edildi?
AVRUPA

Yunanistan'dan kriz çıkaracak adım: Navtex nedir, neden ilan edildi?

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri kapsamında yeni bir Navtex ilan etmesinin ardından Yunanistan'dan kriz çıkaracak bir adım geldi. Yunan ordusu, Oruç Reis'in görev yaptığı bölgede Navtex ilan edip, hava tatbikatı gerçekleştireceğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarının da dahil olacağı tatbikat, bölgede gerilimin yükselmesine neden oldu. Türkiye de provokasyona karşı Girit’in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat kararı aldı. Peki bölgede askeri gerilimin had safhaya çıkmasına neden olan Navtex nedir ve neden ilan ediliyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis gemisine eşlik eden Türk fırkateynleri.
Oruç Reis gemisine eşlik eden Türk fırkateynleri.

Oruç Reis'in faaliyetleri kapsamında yeni bir Navtex ilan edilmesi, Ankara ile Atina arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini hukuksuzlukla suçlayan Yunanistan, Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgede hava tatbikatı gerçekleştirmek için yeni bir Navtex ilan etti.

Peki Navtex ilan etmek ne anlama geliyor? Türkiye hangi amaçla Navtex ilan etti?

Navtex ilan etmek, bir ülkenin tatbikat ya da sondaj faaliyeti gerçekleştireceği sahalara girilmemesi konusunda yaptığı bir ön uyarı anlamı taşıyor. Navtex sistemi ise denizcilere çalışma yapan sahalar hakkında bilgi veren bir haberleşme cihazı olarak tanımlanıyor.

ATİNA'YA GİRİT MESAJI VERİLDİ

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürüyor. Meis açıklarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin görevi önceki gün Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi (SHOD) Dairesi tarafından yayınlanan Navtex ile 27 Ağustos’a kadar uzatıldı. Oruç Reis, donanma eşliğinde faaliyetlerine devam ederken Yunanistan, Oruç Reis’e karşı yeni bir Navtex yayınladı. Bugün yürürlüğe girecek olan Navtex, 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Yunan ordusu, Oruç Reis’in görev yaptığı Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini de kapsayacak bir alanda ‘atışlı’ hava ve deniz tatbikatı gerçekleştirecek.

NELER OLMUŞTU?

  • Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak 21 Temmuz’da Antalya Kaş’a 2.1 kilometre mesefade bulunan Meis Adası civarında sismik araştırma yapmak için Navtex ilan etmişti. Duyurunun ardından kırmızı alarm veren Yunan donanmasının yüzde 85’i Oruç Reis’in çalışmalarına karşı Ege’ye konuşlandırıldı.

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