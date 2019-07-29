Dünya Yunanistandan Türkiye ile cesur bir yeni başlangıç mesajı
AVRUPA

Yunanistan'dan Türkiye ile 'cesur bir yeni başlangıç' mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak" dedi.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

Yunanistan'da üç hafta önce iktidara gelen Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaparak, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da bir araya geldi. İki günlük çalışma ziyareti için Ada'da bulunan Miçotakis gerçekleştirdiği çeşitli temasların ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik bir soru üzerine Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak. Ama bu adımların kademe kademe gerçekleştirilmesi gerek. Zaman ve güven inşası lazım." ifadelerini kullandı.

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