Dünya Yunanistanı Zorbas vurdu
AVRUPA

Yunanistan'ı Zorbas vurdu

Yunanistan'ın Attika bölgesinde Zorbas Kasırgası etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışlarla başlayan kasırga, başkent Atina başta olmak üzere bütün bölgede büyük problemlere neden oluyor.

Haber Merkezi DHA

Yunanistan'ın Attika bölgesinde sabah saatlerinden itibaren kendini gösteren Zorbas kasırgası son saatlerde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışlarla başkent Atina başta olmak üzere bütün bölgede büyük problemlere neden oluyor.

  • Yerel saatle 17:00 civarında şiddetlenen sağanak yağış, özellikle doğu Attika’da saatlerce süren elektrik kesintilerine neden oldu ve büyük karayollarının kısmen trafiğe kapatılmasını gerektirdi. Başkent Atina’da birçok yol nehre dönüştü, Pire’nin yeraltı yolu taşınca trafiğe kapatıldı. Pire ve Rafina limanlarında gemilerin bağlı kalmasının yanında tren yollarında da birçok sefer iptal edildi. Durumun bütün gece boyunca bu şekilde sürmesi bekleniyor.

Zorbas aynı anda Pelopones bölgelerinde büyük hasarlara yol açtı. Kserias nehri taşınca Argos sular altında kaldı, evler ve arabalar çamura battı. Bölgede taşan diğer nehirler birçok kentin su ve çamur altında kalmasına neden oldu. Peloponez Eyalet Başkanı Petros Tatulis bölgede olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. İnsanların sahillere vuran yüksek dalgalardan ve taşan nehirlerden uzak kalmaları, gerekmediği sürece evlerinden çıkmamaları istendi.

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