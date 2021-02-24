Dünya Yunanistanın Midilli Adasındaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı
AVRUPA

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bir Afgan sığınmacının, hamileliğinden dolayı Almanya'ya transfer edilemeyeceğini öğrenince kendini yaktığı bildirildi. Hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının, yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberinde, 21 Şubat Pazar günü Karatepe Sığınmacı Kampı'nda kalan 8 aylık hamile bir Afgan'ın kendini yaktığı belirtildi.

Kimliği açıklanmayan 2 çocuk annesi kadının çocuklarını çadır dışına çıkararak kendini ateşe verdiği ifade edilen haberde, mülteci statüsünde olan kadının hamileliğinden dolayı planlandığı şekilde Almanya'ya transferi yapılmadığı için bu yola başvurduğu aktarıldı.

Vicdansız Yunanlar mültecileri darp edip Türk karasularında ölüme terk etti: Bakan Soylu kurtarıldıklarını açıkladı
OYNAT 02:00
Vicdansız Yunanlar mültecileri darp edip Türk karasularında ölüme terk etti: Bakan Soylu kurtarıldıklarını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, 6 Aralık Pazar günü saat 18.50'de, Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan yarı batık haldeki salın içerisindeki 17 kişilik düzensiz göçmen grubunun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.


İfadesi alınacak

Haberde, hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının, yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Bu da mı tesadüf!

Bu da mı tesadüf!

​HDP'li Demirtaş'ın PKK'lı kardeşinin kitabı İBB'ye ait kitapçıdan satışa çıktı.
Fiyat düşüşü için tarih verdiler

Fiyat düşüşü için tarih verdiler

​İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı.
Yıl sonuna kadar uzatıldı

Yıl sonuna
kadar uzatıldı

​Bakan Zümrüt Selçuk, haberi duyurdu.
Verilmeyecek hiçbir<br>hesabımız yok

Verilmeyecek hiçbir
hesabımız yok

Ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği iddiasına cevap verdi.
Sayılar tedirgin edici

Sayılar tedirgin edici

Vaka sayılarındaki son durum açıklandı.
Salı günü açıklanacak

Salı günü açıklanacak

​Erdoğan, tüm kesimlerin beklediği haberi verdi.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
'Çay sohbetleri' yasaklandı

'Çay sohbetleri' yasaklandı

​En çok vaka görülen ilde kritik eşik aşılınca karar alındı.
'İstanbul'u yeniden kazanacağız'

'İstanbul'u yeniden kazanacağız'

​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilk konuşmasında söz verdi.

Yenilmezler

Yenilmezler

Lider Giresunspor üst üste 12. galibiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.