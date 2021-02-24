Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bir Afgan sığınmacının, hamileliğinden dolayı Almanya'ya transfer edilemeyeceğini öğrenince kendini yaktığı bildirildi. Hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının, yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 20:25 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 20:31 AA