Dünya Yusuf İslam Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı yayınladı
AVRUPA

Yusuf İslam'dan deprem mesajı

Yusuf İslam Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı yayınladı

İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, sosyal medya hesabından Elazığ'daki depremde kurtarma çalışmalarının sürdüğü yıkılmış bir binanın fotoğrafını paylaştı. İslam, paylaşımında depremde sevdiklerini kaybeden aileler ve kurtarma çalışmalarında bulunanların yanında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Yusuf İslam.
Yusuf İslam.

İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

İslam, sosyal medya hesabından Elazığ'daki depremde kurtarma çalışmalarının sürdüğü yıkılmış bir binanın fotoğrafını paylaştı.

Dünyaca ünlü sanatçı İslam, paylaşımında depremde sevdiklerini kaybeden aileler ve kurtarma çalışmalarında bulunanların yanında olduğunu ifade etti.

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