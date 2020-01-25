Yusuf İslam Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı yayınladı

Havalanan yolcu uçağının içi dumanla doldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten İngiltere'nin başkenti Londra uçuşunu yapmak üzere havalanan yolcu uçağının içi dumanla doldu. Uçak, kalkış yaptığı havalimanına dönerek acil iniş yaptı. Dumanla dolan uçakta, yolcuların çığlıkları, ağlamaları ve yoğun panik anları amatör kameralarca kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucu, dumanın uçağın buzlanma önleyici mekanizmasında çıkan arıza sonucu içeriye dolduğu tespit edildi.