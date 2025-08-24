Zelenski'den 'Bağımsızlık Günü' mesajı: Ukrayna kurban değil bir savaşçıdır

Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda konuşan Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan alanın önemini vurguladı. Zelenski, ‘güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü' Ukrayna'yı inşa edeceklerinin altını çizerek, "Böylece çocuklarımız ve torunlarımız, burada, Bağımsızlık Meydanı'mızda, bayraklarımızın altında ve topraklarımızda Bağımsızlık Günü'nü kutlayacaklar" dedi.