Zelenski'den 'Bağımsızlık Günü' mesajı: Ukrayna kurban değil bir savaşçıdır

Zelenski'den 'Bağımsızlık Günü' mesajı: Ukrayna kurban değil bir savaşçıdır

24/08/2025, Pazar
G: 24/08/2025, Pazar
Volodimir Zelenski, 34’üncü Bağımsızlık Günü'nde ‘güçlü ve güvenli Ukrayna’ mesajı verdi.
Volodimir Zelenski, 34’üncü Bağımsızlık Günü'nde ‘güçlü ve güvenli Ukrayna’ mesajı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 34’üncü Bağımsızlık Günü'nde ‘güçlü ve güvenli Ukrayna’ mesajı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından, ülkesinin 34’üncü Bağımsızlık Günü dolayısıyla video mesaj paylaştı.


Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda konuşan Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan alanın önemini vurguladı. Zelenski, ‘güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü' Ukrayna'yı inşa edeceklerinin altını çizerek, "Böylece çocuklarımız ve torunlarımız, burada, Bağımsızlık Meydanı'mızda, bayraklarımızın altında ve topraklarımızda Bağımsızlık Günü'nü kutlayacaklar" dedi.


Ukrayna'nın tüm dünya için ‘güçlü bir müttefik’ olduğunu da söyleyen Zelenski, "Ukrayna, kurban değil, bir savaşçıdır” ifadesini kullandı.





