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Dünya

Zelenskiy: Dünya güçlü olanı seviyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği’nin 10’uncu yaptırım paketini açıkladığını belirterek, “Şimdi terör devletinin savunma sanayi ve finans sektörüne, Rus toplumunu yalanlara boğan ve yalanlarını tüm dünyaya yaymaya çalışan propagandacılara karşı 10’uncu pakette güçlü yeni yaptırım adımları var” dedi.

11:40 . 26/02/2023 Pazar
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini, Avrupa Birliği’nin açıkladığı 10’uncu yaptırım paketinin ‘güçlü’ olduğunu söyledi. Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, “Şimdi terör devletinin savunma sanayi ve finans sektörüne, Rus toplumunu yalanlara boğan ve yalanlarını tüm dünyaya yaymaya çalışan propagandacılara karşı 10’uncu pakette güçlü yeni yaptırım adımları var. Kesinlikle başarılı olamayacaklar” dedi.

'Küresel güç ve cesaret merkezi şimdi burada'

Zelenskiy, Ukrayna’nın gittikçe daha güçlü bir hale geldiğini ifade ederek,
“Ukrayna güçlü ve sürekli güçleniyor. Dünya güçlü olanı seviyor ve cesurlara yardımcı oluyor. Küresel güç ve cesaret merkezi şimdi burada, Ukrayna'da, devletimizi savunan halkımızda. Donetsk bölgemizi, Luhansk bölgemizi, çok sert ve acı verici savaşların devam ettiği tüm topraklarımızı savunuyoruz”
dedi.

#Zelenskiy
#Ukrayna
#Yaptırım
35 dakika önce
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Zelenskiy: Dünya güçlü olanı seviyor
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