Zelenskiy: Dünya güçlü olanı seviyor

“Ukrayna güçlü ve sürekli güçleniyor. Dünya güçlü olanı seviyor ve cesurlara yardımcı oluyor. Küresel güç ve cesaret merkezi şimdi burada, Ukrayna'da, devletimizi savunan halkımızda. Donetsk bölgemizi, Luhansk bölgemizi, çok sert ve acı verici savaşların devam ettiği tüm topraklarımızı savunuyoruz”