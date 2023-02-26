Zelenskiy: Dünya güçlü olanı seviyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini, Avrupa Birliği’nin açıkladığı 10’uncu yaptırım paketinin ‘güçlü’ olduğunu söyledi. Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, “Şimdi terör devletinin savunma sanayi ve finans sektörüne, Rus toplumunu yalanlara boğan ve yalanlarını tüm dünyaya yaymaya çalışan propagandacılara karşı 10’uncu pakette güçlü yeni yaptırım adımları var. Kesinlikle başarılı olamayacaklar” dedi.