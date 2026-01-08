Yeni Şafak
Zelenskiy güvenlik garantilerine ilişkin belgenin nihai hale getirilmeye hazır olduğunu belirtti

17:598/01/2026, Perşembe
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi için üzerinde çalıştıkları güvenlik garantilerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte son hale getirmeleri için hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için devam eden barış müzakereleri hakkında bilgi paylaştı.

Ukrayna heyetinin, Fransa'da son günlerde ABD ve Avrupa'nın temsilcileri ile görüşmeler yaptığını anımsatan Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'dan söz konusu görüşmeler hakkında bilgi aldığını aktardı.

Ukrayna'da güvenlik arayışı devam ediyor

Savaşın bitmesinden sonra Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri üzerinde yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan Zelenskiy, "Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin ikili belge, ABD Başkanı nezdinde en üst düzeyde nihai hale getirilmeye hazır durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da yapılan görüşmelerde, savaşın bitirilmesine yönelik yöntemler ve Ukrayna'nın kalkınma planı gibi konuların da ele alındığını belirten Zelenskiy, "Amerikan tarafının Rusya ile iletişim kurmasını anlıyoruz ve saldırganın savaşı gerçekten sona erdirmeye hazır olup olmadığı konusunda geri bildirim bekliyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, müzakere heyetinin Kiev'e döndüğü zaman görüşmeler hakkında kendilerinden daha ayrıntılı bilgi alacağını kaydetti.




