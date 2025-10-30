Zelenskiy: Rusya, 650 İHA ve 50 füzeyle Ukrayna'ya saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların saldırılarda 650’den fazla İHA kullandığını ve balistik ile hipersonik dahil 50’den fazla farklı tip füze fırlattığını belirtti. Hava saldırıları sonucu Zaporijya kentinde bazı apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapıların hasar gördüğünü, 5’i çocuk 2 kişi hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kesinti yaşanan bölgelerde elektrik ve su temininin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya’nın sivillere yönelik saldırılarını ‘hayata karşı bir terör savaşı’ olarak nitelendirdi. Zelenskiy, “Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisi, finans sistemi ile bu savaşı finanse edenlere yönelik ikincil yaptırımlar yoluyla baskıyı artırmak için yeni adımlar atılması gerekiyor. Barış için çalışan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.