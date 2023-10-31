Zeytin bahçeme gitsem öldürüleceğim

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına Yahudi işgalciler de destek veriyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da terör estiren yerleşimciler, Filistinlilere zulmediyor. Nablus kırsalındaki Saweya köyünün giriş-çıkışını toprak ve barikatlarla kapatan işgalciler, köylülerin dışarı çıkmasını engelliyor. Saweya köyünde yaşayan 3 bin 500’den fazla Filistinli, hasat zamanı olan bugünlerde bahçelerine giremiyor, zeytinlerini toplayamıyor. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana kimse köyden dışarı çıkamıyor. Normal şartlar altında Ramallah, Nablus ve Kudüs gibi şehirlere gidip çalışabilen köylülerin çalışma izni kaldırıldı. Adeta açık hava hapishanesinde yaşayan köylülerin 7 bin hektar toprağı işgal edildi, kalanına ise girişleri yasak.

ZEYTİN TOPLARKEN KATLETTİLER

Kendi zeytinliğinde yerleşimciler tarafından katledilen 4 çocuk babası 40 yaşındaki Bilal Muhammed Salih de 7 Ekim’den sonra çalışma izni iptal edilen Filistinlilerden biriydi. Salih, zeytin toplarken gözü dönmüş fanatik bir Yahudi tarafından katledildi. Katil işgalci herhangi bir soruşturma ya da ceza almadığı gibi Salih’in kardeşi de “terörist olduğu gerekçesiyle” tutuklandı. Salih’in iki kuzeni Yeni Şafak’a konuştu.

TOPRAĞIMIZ, HASADIMIZ ÇALINDI

Mahmut Şehin, “Kuzenimi şehit ettikten sonra 70 zeytin ağacımı kestiler. Onların eline silah verdiler, bizler ise silahsız sivilleriz. Toprağımız çalındı, hasadımız çalındı, şimdi de canımızı aldılar.

7 Ekim’den beri işime gidemiyor, para kazanamıyorum. Bahçeme gitsem öldürüleceğim. Çocuklarım Bilal’in çocukları gibi yetim kalacak” dedi. Muhammed Salih ise şöyle konuştu: “Kuzenim silahlı işgalcileri görünce ‘Bırakın gidelim’ dedi. Elinde silah yoktu, sadece zeytin vardı. Acımadan vurdular. Geçen yıl zeytin toplamak için iznimiz vardı. 2-3 gün gidebiliyorduk ama o zaman da bizi korkutmak için havaya ateş açıyorlardı. Bu yıl ise Gazze’de yaşananlardan dolayı o iznimizi de iptal ettiler, yollarımızı kapattılar. Burada hapishanede gibiyiz.”

Binlerce Filistinli işçiden haber yok

Toplu tutuklamaların ardından binlerce Gazzeli işçi kayıp. İsrail’de çalışma izinleri iptal edilen Filistinlilerin gözaltı kamplarında tutulduğu düşünülüyor, fakat İsrail kayıplar hakkında şu ana kadar hiçbir bilgi vermedi. Savaş başladığında İsrail’de istihdam edilen Gazzeli binlerce işçi, kitlesel tutuklama kampanyasının ortasında kayboldu. İnsan hakları grupları ve sendikalar, İsrail’de çalışma izinleri iptal edildikten sonra bazı işçilerin Batı Şeria’daki askeri tesislerde yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu görüşünde. Ancak İsrail şu ana kadar ellerinde bulunanların isimlerini açıklamadı. Kayıpların aileleri bir yandan bombardımanda hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan da yakınları için insan hakları örgütleri ile temasa geçiyor.







