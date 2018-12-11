Dünya Zindandaölmeyiarzuladım
ORTADOĞU

Zindanda ölmeyi arzuladım

Suriye’de Esed rejimi tarafından işkenceye maruz bırakılan kadınlar İstanbul’da bir araya geldi. Yaşadıkları acı dolu yılları anlatan Zehra el-Bedevi her türlü zulüme maruz kaldıklarını söyledi. el-Bedevi, “Ellerimi arkadan bağladıktan sonra vücuduma elektrik verdiler. Taciz edip, şiddet uyguladılar. Allah affetsin ölmeyi arzuladım” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Zehra el-Bedevi ile Juri mahlasını kullanan iki kadın yaşadıkları dehşeti Yeni Şafak’a anlattı.
Zehra el-Bedevi ile Juri mahlasını kullanan iki kadın yaşadıkları dehşeti Yeni Şafak’a anlattı.

Suriye rejimi yaklaşık 16 bin kadın ve çocuğu insanlık onuruna aykırı koşullarda hapishanelerde tutmaya devam ediyor. Bu zindanlarda kadınlara sistematik işkence ve taciz uygulanıyor. Bu cezaevlerinde bir süre kalan ve bu dehşeti yaşayan kadınlar İHH öncülüğündeki 10 STK’nın organizasyonu ile İstanbul’a geldi. Bu kadınlardan Zehra el-Bedevi ile Juri mahlasını kullanan iki kadın yaşadıkları dehşeti Yeni Şafak’a anlattı.

HER TÜRLÜ ZULÜM VE İŞKENCE

Çatışma bölgelerinden birinde ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklara yardım götürürken rejim askerleri tarafından dipçik darbesiyle yere yığıldığını ve hapis günlerinin böyle başladığını söyleyen Zehra el-Bedevi, “1 yılımı cezaevinde geçirdim. Her türlü zulüm ve işkenceye maruz kaldım. Ellerimi arkadan bağladıktan sonra vücuduma elektrik verdiler. Tecavüz ve şiddet uygulamaktan zevk alıyorlardı. Tanıdıklarımızı bu şekilde bizim üzerimizden tehdit ettiler. O kadar kötü oldum ki, Allah affetsin ölmeyi arzuladım” dedi.

KENDİ AİLELERİMİZ REDDETTİ

Cezaevinden kurtulunca karşılaştığı sorunların bitmediğini belirten Bedevi, “Dışarı çıktığımızda ise sorunlar peşimizi bırakmadı. Başımıza gelenler nedeniyle utanılır olmuştuk. Özellikle biz Suriyeli kadınlar için bu daha da zor. Canımızla tehdit ettiler onlardan uzak durmamız için. Ailelerimiz, sevdiklerimiz tarafından reddedilmek herşeyden daha kötüydü” diye konuştu.

  • Tam bir cehennemdi
  • Juri mahlasıyla yaşadıklarını anlatan bir diğer Suriyeli kadın ise, “Lazkiye’de tutuklanıp hava istihbarat sorgu merkezine götürüldüm. Orada geçirdiğim 2 ay hayatımın en uzun 2 ayıydı. Taciz ve işkencenin en kötüsüne maruz kaldım. Tam bir cehennemdi. Fotoğrafçılığı çok seviyorum 17 yıldır fotoğraf çekiyorum. Benim de herkes gibi normal bir yaşantım vardı. Sonra başımıza tüm bunlar geldi. Ben buraya gelmeyi başardım. Ama ailemden birçok kişi hala Suriye’de, onlarla ise ancak telefonda konuşabiliyor ve sürekli merak ediyorum” şeklinde konuştu.
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