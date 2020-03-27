Dünya Zülfü Livanelinin imza gününe katılan onlarca Türkte koronavirüs tespit edildi
KORONAVİRÜS

Zülfü Livaneli'nin imza gününe katılan onlarca Türk'te koronavirüs tespit edildi

Sanatçı Zülfü Livaneli’nin şubat ayının sonunda ABD'nin New York kentinde yaptığı kitap tanıtımı etkinliği ve konsere katılan birçok Türk'te koronavirüse rastlandı. Livaneli’nin konser programı, sanatçının aniden rahatsızlanması nedeniyle iptal edilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Livaneli'nin konser ve kitap tanıtımı etkinliğindeki onlarca Türk'e korona teşhisi konuldu.
Livaneli'nin konser ve kitap tanıtımı etkinliğindeki onlarca Türk'e korona teşhisi konuldu.

Türk müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, ‘Seranad’ kitabının İngilizce baskısının tanıtımı için yaklaşık bir ay önce ABD’nin New York kentinde bir dizi konser ve imza günü düzenlemişti. Şarkıcı, 27 Şubat'ta rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, bir süre gözlem altında tutulmuştu. Kısa süre içinde taburcu edilen Livaneli, 1 Mart'ta ‘Drom’ adlı mekânda şarkıcı Demet Sağıroğlu ile birlikte konser vermişti.

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GÜNDEM
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Program dahilindeki diğer konserler Livaneli’nin rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilemedi. 4 Mart akşamı New York’taki ‘The Marmara-Park Avenue’ adlı otelde ‘Serenad’ kitabının İngilizce baskısı için imza günü yapan Livaneli, buradaki davetlilere mini bir konser de verdi.

Zafer Mutlu sosyal medyada duyurdu

Livaneli'nin konser verdiği oteldeki organizasyona katılan onlarca Türk’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Etkinliğe katılan gazeteci Zafer Mutlu da önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Otelin sahibi Kağan Gürsel başta olmak üzere organizatörler ile etkinliğe katılan New York’taki çok sayıda işinsanında koronavirüs tespit edildi. Ancak bu kişilerin durumunun ağır olmadığı ve hepsinin kendini karantinaya aldığı öğrenildi.

Herkese bulaşmış olabilir

Oteldeki etkinliğe katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Türk iş adamı, test yaptırmadığını ama kendini çok iyi hissettiğini söyledi. İş adamı ancak yine de karantinada olduğunu belirterekO geceye katılan yaklaşık 100 kişiden hemen hemen herkese virüs bulaşmış olabilir. Benim tanıdığım 12 kişinin testi pozitif çıktı”dedi.

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