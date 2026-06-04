Beyaz Saray’ın bahçesinde gladyatör dövüşü

Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy/Hukukçu-Akademisyen





ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran’a karşı başlattığı savaştan kendini kurtarmanın ve itibarını koruyarak bir çıkış yolu aramanın derdine düştü. Bu fiili durum ve ruh hali içinde Trump, İran ve Körfez'deki açıkça görülen yenilgisinden dikkatleri başka bir noktaya çekebilmek için hiç de yabancısı olmadığı geleneksel bir yöntemi hayata geçirmeye çalışıyor: Beyaz Saray bahçesine arena kurdurup, kafes dövüşü şampiyonası düzenleyecek.

ROMA İMPARATORLARININ BAŞVURDUĞU YÖNTEM

Kendini, “Yeni Dünyanın İmparatoru” olarak kabul eden ABD Başkanı Trump, doğum günü olan 14 Haziran’da bizzat organize edeceği “Gladyatör Dövüşlerine” Beyaz Saray’da ev sahipliği yapacak. Biletler çoktan satıldı, bitti.

Başkan Trump, İran Savaşı'nın sona ermesi ve nihai çatışmasızlık anlaşmasının onaylanması geciktikçe Amerikan kamuoyunun dikkatini başka alanlara çekerek; sansasyonel gösterilerle, çok mahir olduğu şovlarla oyalayarak, unutulmaz gösterilerin kahramanı olmayı sürdürmek istemektedir. Trump aynı zamanda, ABD’nin, bir dünya imparatorluğu ve güç merkezi olduğunu abartılı bir şekilde gözler önüne sermek; günlerce tartışılacak ve konuşulacak bir gösteri haline gelmesini istiyor.

GLADYATÖRE BAK!

Trump, eski Roma imparatorlarının sıkıştıkları zaman halkı avutmak ve kan dökme arzularını tatmin etmek maksadıyla başvurdukları büyük arenalarda gladyatör dövüştürmek gibi vahşi ve insanlık dışı bir yöntemi Beyaz Saray’da kurduğu bir dövüş kafesinin içinde gerçekleştirmekle kalmayacak, görsel yayın araçları ile bu şovu “kafes”in dışına taşıyarak tüm dünyayı “Gladyatöre bak” illizyonu ile hipnotize etmek istiyor.

Böylesine görsel ve kan kokusu gelen, dünyanın değişik bölgelerinde mazlum insanların kanı ile beslenen “Emperyal Batı ruhu”na uygun başka bir gösteri ve şölen olabilir mi?

Başkan Trump, İran ile Pakistan’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen “İran ve Amerika Barış Müzakereleri” bir ileri, bir geri ilerlerken savaşın “tek galibi” olmadığını kocaman “emperyal egosuna” nasıl kabul ettirebilecek? Profesyonel hayatında bir “taşınmaz zengini” olarak toprak toplamak ve her türlü toprağa bedelsiz veya en az bedelle çökmek suretiyle şişirdiği egosunu tatmin etmek için; mazlum halklara karşı savaş açmaktan, devasa deniz armadası ve öldürücü silah gücüyle yakma, yıkma ve işgal etme heyecanları yaşamaktan daha uygun bir gösteri bulamazdı.

İMPARATOR YALNIZLAŞIYOR

Bu durum, Amerika İmparatorluğu’nun dişlerinin dökülmeye ve tırnaklarının gevşemeye başladığının bir göstergesi sayılsa yeridir. “İmparator Trump” gittikçe yalnızlaşıyor ve güçlü Amerika İmparatorluğu'nu da yalnızlaştırıyor. O çok güvendiği Amerika silah endüstrisi patronlarının ve dolar milyarderlerinin verdiği destekler de artık yetmiyor.

Trump, İsrail ve dolar zengini Siyonist efendilerinin oluşturduğu dehşet koalisyonu, Hitleri bile geride bırakan insanlık dışı zulüm ve yıkımlara yol açıyor. Dünyanın gözleri önünde yaşanan gözü dönmüş talan, yıkım, nefret, kıtal ve insanlığa aykırı davranışlar vicdanları yaralar hale gelmiş ve bu tür insanlık dışı davranışların bir avuç siyonist dışında alıcısı kalmamıştır.

Orta Doğu’daki işgal ve çatışmalarda en büyük ve olumsuz rolü oynayan Netanyahu’nun siyonist çevreler ve Trump tarafından artık taşınamaz bir yük haline geldiği, yarattığı vahşet ve soykırımın emperyalist dünyanın gülen yüzünü kararttığı anlaşılmış durumda.

Başkan Trump’ın, Orta Doğu, İran ve Lübnan’da Netanyahu’yu dışarıda bırakarak bir barışa doğru ilerlemekte olduğu yönünde yaptığı son açıklamalar ABD ve dünya basınının gündemine düştü. Başkan Trump, Netanyahu’ya şu sözlerle haddini bilmesi gerektiğini ihtar etmiş:

Sen kahrolası bir delisin. Ben olmasaydım yolsuzluktan şimdi hapiste idin. Ben senin sürekli arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden İsrail’den de nefret ediyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun?”

Başkan Trump ayrıca, yaptığı açıklamada Netanyahu’nun Beyrut’a asker göndermeyeceğini, yola çıkmış olan askerlerin de geri çevrilmesini istediğini belirtti. Trump’ın böyle bir ihtar ve talimat vermiş olmasına rağmen hiçbir hudut tanımayan Netanyahu Güney Lübnan’ın görevlendirdiği güçler tarafından işgal edilmesine devam edilmesi konusundaki talimatını Trump’ı hiçe sayarak yenilemiş ve işgale devam edilmesi talimatını vermiştir.

Siyonist İsrail ile Trump arasında yakın gelecekte daha başka nasıl ve ne gibi anlaşmazlıklar çıkacak, Netanyahu ABD’nin ve Batının başına bela olamaya daha ne kadar devam edecek göreceğiz.

EŞREF-İ MAHLUKAT MI ESFEL-İ SAFİLİN Mİ?

Artık Netanyahu gibi zalimler ve onun fanatik destekçileri ortaya koydukları vahşet ve yıkım görüntüleriyle devirlerini ve maşalık görevlerini tamamlamış durumdalar. Gelinen bu vahşet ortamından bunalmış ve sıkılmış insanlık için artık Netanyahu vari yeni Hitlerler yaratmak ve sahneye koymak yerine daha az vahşet dolu yöntemler ve barışçı metotlarla hareket edecek temsilcilere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

İnsanların “Eşref-i Mahlukat” olarak var olması ve yaşaması ile “Esfel-i Safilin”e düşerek insanlıktan çıkması arasındaki fark, dünyaya yön vereceklerin tutum almaları ve insan hayatına verdikleri değer hayati önem taşıyor. Dünya zalim güruhun zulmünden nasıl kurtulacak? Dünyayı selamete çıkaracak insanlık önderi barış erleri nerelerde yetişip, olgunlaşıp dünya meydanına çıkacak?