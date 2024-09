Dört kitabın manası

Bu kapsamda; Yunus Emre’nin başlıktaki dörtlüğünü referans kullanmak mümkündür. Yunus Emre, dört kitabın manasını bir Elif’e bağlamıştır. Yani bütün peygamberlerin, kutsal kitapların gelmesindeki temel, nasıl bir Elif’e bağlı olabilir? Bununla beraber birçok önemli noktada Elif karşımıza çıkmaktadır. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in de ilk harfi Elif’tir. Allah lafzının da ilk harfi Elif’tir. O zaman Şems-i Tebriz-i’nin şu sözünü söylemek şimdi yeridir: Mana âleminden bir elif dışarı fırladı. O, elifi arayanlar her şeyi anladılar. Onu anlamayanlar da

h. No: 8994).

Yani zor günlerin içerisinden geçerken zulmü ve zalimi görüp neden ve niçin soruları içerisinde çaresiz beklemektense, beraber bu problemi kökünden çözmek mümkün olabilir. Hepimiz bir Elif gibi dosdoğru olabiliriz ve problemler çözülebilir. Aramızdaki birlik ve beraberliğin en büyük düşmanı doğru olamamak olabilir. Unutmayalım ki; İslam alemi kendiliğinden düzelmeyecek ve problemler durup dururken çözülmeyecek. Meselenin kaynağı birey olduğu üzere, ancak sen düzelirsen, her şey düzelecek, her şey değişecektir. Hadi bir adım at ve Elif ol, dosdoğru ol. Elif ol ki, dünya düzelsin. Karanlıklar seninle aydınlığa ersin.