İzlerin izinden Dünyada var olan her denge ve döngü parçası, her can onun için ilahi bir emanetti. İnsan hakları, kadın hakları, hayvan hakları… Birbirini tamamlamak üzere yaratılanların, birbiriyle yarıştırıldığı, post modern dönemde tüm hakları tekeline alanların canına okumadan bırakmadığı ne varsa, onda gerçek kıymetine kavuşmuştu.

Haber Merkezi 07 Eylül 2021, 00:00 Son Güncelleme: 07 Eylül 2021, 04:23 Yeni Şafak