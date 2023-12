Kalbin reftârı

Her insan kalp taşır ama her insanın kalbinde sadakat, merhamet, nezaket, iyilik, şefkat gibi erdemler yeşermez. Hatta bu erdemlerin yalnızca kalpte olması da yetmez. Kalp onları ne kadar işler, zarif ve düzgün bir ifadeye kavuşturursa bu erdemler de insanın üzerinde o kadar ışıldar. Kalbin müktesebatı erdemler, duygular ve hislerledir. Aklın muhakeme yeteneği gibi kalp de his muhakemesini geliştirmelidir. Kalbini geliştiren insanlaşır. Kalbinin inceliklerini herkese saçmayacağını öğrenir. Herkesi memnun etme derdine düşmez. Nezaketli, zarif insan herkesi memnun eden kimse değil, sınırlarını ve mesafesini koruyan, kollayan, bilen kimsedir. Herkesi memnun etmeyi vazife edinen insana -herkes dağıldıktan sonra- harap olmuş sinirler, yağma olmuş bir gönül ve sabrı çekilmiş bir kalp kalır.

Kalp, sevilene nazar edilen yerdir. İnsan sevdiğini kalbiyle görür, onu asla başka bir şeyle kıyaslayamaz. Sevilen başka bir şeyle kıyaslanıyorsa orada sahici bir bağ yok demektir. Kıyas, mantık ilminde çok değerlidir ama kalp işlerinde inciticidir. Seven bir kalp nerede olsa belli eder kendini, kendine hakim olamayışından kalbinin kaynayışı bir şekilde dışa vurur: İllâ sözünden, bakışından değil, acemî tavırlarından, sakarlığından, diyeceğini bir türlü diyemeyişinden de belli olur, seven kalbe özgü bir saflık biçimidir bu.

Kalp her hissinde isabet etmez, bazen o da yanılır. Birine içimizin ısınmamış olması, ondan mutlaka bir kötülük göreceğimize işaret değildir. İnsan bazen kendi içindeki kötü hisler sebebiyle de birinin varlığından rahatsızlık duyabilir. Her kalbin kendine göre bir kararı vardır ama kalp, her kararında doğru bir hükme varmayabilir. Bazı şeyleri aklımız onaylamadığı hâlde, bu şeylerin kendimize iyi gelmeyeceğini bildiğimiz hâlde yaparız. Çünkü akıl, kalbin bazı seçimleri ve istekleri karşısında âciz kalır. Kalp, insana bir şeyi yaptırma gücü bakımından akıldan daha üstündür. Bundandır, kalbini doğrultan aklını da doğrultur. Kalp, iyiyi ve güzeli yanlış seçimler yaparak, umduğunda yanılarak bulur. Ne ki yanılgılarını, pişmanlıklarını, hatalarını da bir an önce silmek, onları geçmişte bırakmak ister.