Millet bilincimiz emperyalizmin düşmanıdır

Gökhan Gökçek / Tarihçi-Yazar





Zaman hızla akıp giderken küresel arenada da aynı hızda teamül, kural ve kaide değişiklikleri yaşanıyor. Bu değişim bazen olumlu bir anlamı haiz olsa da son zamanlarda insanlığın aleyhine seyreden hadiselere şahit oluyoruz. Evet; 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamladık. İşgaller, istilalar, savaşlar, ekonomik krizler ve salgınlar içerisinde geçen 25 yıl; vaktin aksine değerler bağlamında geriye gidişi de beraberinde getirdi. Bu esef verici hadiselerin sonuncusu Venezuela lideri Maduro’nun esir alınışı oldu. Bir ülkenin liderinin böylesine pervasız, uluslararası hukuku hiçe sayan bir şekilde derdest edilmesi, vekalet savaşlarının yaşandığı zaman diliminde tehlikelerin boyut ve seviyelerinin artık tahmin edilemez bir noktaya ulaştığını gösterdi. Anlaşılan o ki dünya; Hristiyan mazisine atfedilen karanlık Ortaçağ’a, en azından savaş hukuku/hukuksuzluğu özelinde dönüş yapıyor. Güçlünün hukukunun tahkim edildiği, güçlü olanın haklı olarak kabul ettirildiği, orman kanunu düzenine ait bir sahne izlediğimizin altını çizmek isterim. Burada en önemli nokta ise millet olma şuuru, ulus bilincidir. Eğer Venezuela’da bu şuur inşa edilmiş ve bu bilinç ihya edilmiş olsaydı, devlet başkanı bu şekilde alaşağı edilemezdi.

YENİ YÜZYILIN MOTTOSU: GÜÇ HAKLIDIR

2000’li yılların başlamasıyla beraber, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan çift kutuplu dünya düzeni (ABD ve SSCB), Sovyetler’in yıkılmasıyla beraber tek kutupluluğa evrilir. Truman Doktrini ile ulaşılmak istenen hedef gerçekleşir ve ABD’nin tam tahakküm zamanı başlar. Nitekim 2011 Ekim’de başlayan ABD’nin Afganistan işgalini, 2004’te Irak’a düzenlenen istila hareketi takip eder. ABD askeri bu bölgelerde doğrudan mezkur devletlerin askerleriyle, milis güçleriyle çatışır. Pek çok coğrafyada darbeleri desteklemeyi ihmal etmez. Muhalefete verdiği örtülü desteklerle iktidar değişimlerini de domine etmeye çalışır. Bununla beraber işgale giriştiği topraklarda liderlerini derdest ettiği ülkeler arasında Irak ve Libya vardır. Irak’ta Saddam Hüseyin’i, Libya’da Kaddafi’yi; başını çektiği uluslararası tahakküm politikaları kapsamında doğrudan ya da dolaylı olarak al aşağı eder. Saddam Hüseyin’in ve Kaddafi’nin derdest edilip infaz ediliş serüvenleri hepimizin zihnindedir. Halepçe gibi bir katliama imza atan Saddam Hüseyin ile halkına zulümler uygulayan Kaddafi’nin uğradığı hazin sonların bir benzerine bugün Venezuela lideri Maduro da maruz kalmıştır. Bu üç örnek özelinde varacağımız en büyük ‘ders’ ve en tumturaklı sonuç şudur: Millet olma şuuruna erişememiş ve ulus bilinci inşa edilememiş ülkelerin liderleri, emperyalistler tarafından kolaylıkla esir alınabilir.

MAZİDEN ALDIĞIMIZ İLHAM