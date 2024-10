Ne kadar dil varsa hepsi benimdir

Her memlekette yaşanan kötü olaylar, infial yaratan vahim durumlar, krizler, yozlaşmalar ve gerilimler vardır. Zannediyoruz ki bu güzelim coğrafyanın makus talihi cehalet, acı ve şiddet tohumlarının saçtığı kötülükten başkası olmayacak. Zannediyoruz ki bu kötülükler yalnız Türkiye’ye has. Zannediyoruz ki buradan çıkış yok. İnsanlık ailesinin hikâyesi her yerde aynı. Her kötülükten azade, ferah ve insanların çok mutlu olduğu bir yer yok. Öyleyse nereden çıkıyor başka yerler özentisi, başka yerlerin bizden çok daha iyi olduğu fikri? Kesinlikle insanın kendi zenginliklerini, kültürünü, aidiyetlerini tanımayışından, kendine ait olanı merak etmeyişinden, ona özenli ve farklı bir nazarla, dikkatle bakmayışından.