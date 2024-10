Yitirilen değerlerin peşinde bir toplum

lBir toplum, iç içe geçmiş nice halkadan oluşur; bireylerin ruhlarında yeşeren her inanç, her korku, her umut bir zincirin parçasıdır. Günümüzde ise bu halkaların giderek zayıfladığını, paslandığını ve yer yer kabuk tuttuğunu görüyoruz. Toplumsal dokunun incelmesi, en küçük parçalarda, yani bireylerin kalplerinde ve zihinlerinde başlayan bir çözülmenin yansımasıdır.