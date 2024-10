Yapay zekâ ile öldürmek Lavender

2021 yılında “The Human-Machine Team: How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence That Will Revolutionize Our World” (İnsan-Makine Ekibi: İnsan ve Yapay Zekâ Arasında Dünyamızda Devrim Yaratacak Sinerji Nasıl Yaratılır?) isimli bir kitap yayımlandı. Kitabın yazarı Brigader General Y.S (Tuğgeneral Y.S) adında takma isimli biriydi. Kitabın genel olarak üzerinde durduğu nokta, savaşın en hararetli ortamında dahi veri işleyerek çok fazla potansiyel hedefi belirlemesi olarak gösterilebilir. Bu tarz bir teknolojinin hem yeni hedefleri bulma hem de hedefleri onaylama kararı alma konusunda insanın yaşadığı zorlukları kolay bir şekilde çözeceği yazıyor. Kitapta yazanın gerçek hayatta karşılığı İsrail ordusu tarafından geliştirilen ve kullanılan “Lavender” ile gerçekleştiği görülüyor.