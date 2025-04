Cevabı her ne olursa olsun, fâniyiz… Bu bile tek başına yeterli bir kavram bizler için. Fâniyiz ve bir gün oyunbozan bu dünyadan göçeceğiz. Bu hicrete kadar biraz sekînet ve sulh içerisinde kalabilmek, mızıkçılık ve oyunbozanlık yapmadan oyuna devam etmek meziyeti lazım sadece…

Tarihî kaynaklar ve yazarların ifadeleri doğrultusunda hem geçmiş dönemlerde hem de iştirak ettiğimiz içinde bulunduğumuz ahir zaman asrında görüyoruz ki, dünyaya “hasr-ı nazar” duygusu, insanlara fıtrattan konulmuş aslî bir duygu olmakla birlikte, bu duygunun cüz’î irade ile iyi veya kötü yönetilmesi insanın dünya ve ahiret hayatını şekillendirir. Dalalet içerisinde boğularak oyunbozanlığı maharetmiş gibi sergileyenler ile oyunları bozulan ve sadece müreffeh yaşamak isteyenlerin olduğu bir dünyada, herkesin kendi ahiret tarlasını bu dünyada inşa ettiğini bilmeden sanki dünyada bâki kalacakmış gibi oynayanlara şahit oluyoruz. Ancak biliyoruz ki, bu oyunlar bitmez ve her asırda olduğu gibi şimdi de devam etme derdinde… Zira insan bu… Bu dünyayı güzelleştiren iyi amalleri çokça olanlar var olduğu gibi kötü nitelikleri Kur’an- Kerim de de zikredilen ve dünyayı kötüleştirenler de var. Onlar ki; her dönemde gölge arketipini gösteren ve bundan gocunmayan; dünya benim, insanlık benim, bütün güç benim ve benim, benim, benim… benim olması için de gereken her şeyi insanlık dışı da olsa yaparım diyen açlık halindeler… Bunu derken de onu Yaratan’ı unutan nisyan içinde bir tavırdalar…