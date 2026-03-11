Trump’ın stratejik yenilgisi

Sernur Yassıkaya / Yeni Şafak Dış Haberler Müdürü









ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan televizyon kanalı CBS’e, İran’la yürütülen çatışmaların “neredeyse bittiği” yönünde yaptığı açıklama, yalnızca bir savaşın sona erme ihtimaline değil, aynı zamanda Washington’ın karşı karşıya kaldığı daha derin bir stratejik açmaza işaret ediyor olabilir. Trump’ın “Venezuela İllüzyonu” ile yola çıktığı ve başta İsrail olmak üzere bazı Amerikalı yetkililer tarafından yönlendirilen savaş, askeri operasyonların maliyetinin hızla yükseldiği, bölgesel dengelerin öngörülemeyen biçimde sarsıldığı, enerji güvenliğine yönelik baskının arttığı ve ABD öncülüğündeki küresel güvenlik mimarisinin ciddi sınamalarla karşı karşıya gelmesiyle sonuçlandı.

Orta Doğu’da son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri baskı stratejisinin beklenen sonuçları üretmekte zorlandığını gösteriyor. Savaşın başlangıcında kısa süreli ve yüksek yoğunluklu hava operasyonlarıyla İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılması ve diplomatik olarak yeniden müzakere masasına çekilmesi hedeflenmişti. Ancak sahadaki gelişmeler bu hesapların önemli ölçüde sarsıldığını ortaya koyuyor.

HAVA SAVUNMA VE STRATEJİK YIPRANMA

Çatışmaların en kritik boyutlarından biri hava savunma kapasitesi etrafında şekilleniyor. ABD ve İsrail’in sahip olduğu ileri teknoloji savunma sistemleri başlangıçta önemli bir caydırıcılık sağlasa da uzun süreli ve yoğun füze saldırıları karşısında bu sistemlerin sürdürülebilirliği tartışma konusu haline geldi. Özellikle İran’ın çok katmanlı füze ve insansız hava aracı saldırıları, bölgedeki savunma altyapısını ciddi biçimde zorladı.

Bu süreçte Körfez bölgesinde konuşlu ABD radar ve erken uyarı ağlarının hedef alınması, yalnızca askeri değil aynı zamanda siyasi sonuçlar da doğurdu. Bölgedeki bazı kritik altyapıların zarar gördüğüne dair iddialar, ABD’nin güvenlik garantilerine duyulan güveni zayıflatabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İTTİFAK DİNAMİKLERİNDE GERİLİM

Çatışmaların uzamasıyla birlikte ABD ile İsrail yönetimleri arasında stratejik yaklaşım farklılıklarının ortaya çıktığı yönünde yorumlar da gündeme gelmeye başladı. Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetiminin İran’a karşı daha sert ve uzun soluklu bir askeri baskı stratejisini savunduğu, Washington’ın ise artan maliyetler ve küresel riskler nedeniyle daha kontrollü bir çıkış arayışında olduğu öne sürülüyor.

Bu çerçevede iki ülke arasındaki olası görüş ayrılıklarının kamuoyuna yansıması, İran’ı yeniden diplomatik sürece çekmeye yönelik taktiksel bir manevra da olabilir. Ancak her halükârda çatışmanın ilk aşamasında öngörülen hızlı sonuç senaryosunun gerçekleşmediği görülüyor.

BÖLGESEL, EKONOMİK VE POLİTİK ETKİLER

Çatışmanın etkileri yalnızca askeri alanla sınırlı kalmadı. Körfez bölgesindeki enerji altyapısının tehdit altına girmesi küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yarattı. Bu durum, zaten kırılgan bir dengede bulunan dünya ekonomisinin yeni bir kriz riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Ayrıca bölgedeki bazı ülkelerin güvenlik stratejileri de sorgulanmaya başlandı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail ile normalleşme sürecine giren aktörlerin, bu stratejik ortaklığın getirdiği riskleri yeniden değerlendirmesi gerekebilir. Çatışmaların Körfez ülkelerine doğrudan maliyet üretmesi, bölgesel diplomatik denklemi yeniden şekillendirebilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

İRAN’IN GÜVENLİK ALGISI VE GELECEK STRATEJİSİ

Bu gelişmeler ışığında en kritik sorulardan biri İran’ın gelecekteki güvenlik stratejisinin nasıl şekilleneceği yönünde. Tahran yönetimi, son yıllarda diplomasi ile caydırıcılık arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyordu. Ancak son çatışmalar, İran açısından ABD ile yapılan herhangi bir diplomatik anlaşmanın güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurabilir.

İran’ın bundan sonra üç temel stratejik seçeneği gündeme alması muhtemel görünüyor: Askeri caydırıcılığını daha da güçlendirmek, bölgesel ittifaklarını genişletmek ve alternatif küresel güç merkezleriyle ilişkilerini derinleştirmek. Bu çerçevede Rusya ve Çin ile stratejik yakınlaşmanın daha belirgin hale gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

ORTA DOĞU’DA YENİ GÜVENLİK PARADİGMASI

Orta Doğu’daki mevcut güvenlik düzeni uzun süredir büyük ölçüde ABD’nin askeri varlığına dayanıyordu. Ancak son gelişmeler, bu mimarinin sürdürülebilirliği konusunda yeni tartışmaların ortaya çıkmasına yol açtı. ABD’nin bölgedeki üslerinin güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması, bazı ülkelerin daha otonom savunma stratejileri geliştirmesine neden olabilir.

Ayrıca işgalci güç İsrail’in güvenlik stratejisinin temel unsurlarından biri olan “sürekli savaş” yaklaşımı bölgenin geleceğine yönelik en büyük tehdidi oluşturuyor. Bölge ülkeleri için temel soru, bu döngünün nasıl kırılabileceği ve kalıcı bir güvenlik düzeninin nasıl kurulabileceği.

WASHINGTON’IN İÇ POLİTİK BASKILARI

Savaşın ABD iç siyasetine yansımaları da göz ardı edilemez. Trump yönetimi için artan askeri harcamalar, küresel ekonomik etkiler ve olası askeri kayıplar ciddi bir siyasi baskı oluşturabilir. Amerikan kamuoyunun uzun süreli dış askeri operasyonlara yönelik sınırlı toleransı, Trump yönetiminin çatışmayı kontrol altına alma motivasyonunu güçlendiren bir unsur olarak görülüyor.

Bu nedenle bazı analistler Trump yönetiminin kısa vadede çatışmayı donduracak bir diplomatik çıkış arayışına girebileceğini değerlendiriyor. Ancak tarihsel deneyimler, büyük güçlerin stratejik prestij kaybını telafi etmek için zaman zaman daha riskli hamlelere yöneldiğini de gösteriyor.

BELİRSİZLİK VE YENİDEN DENGELENME

Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler, yalnızca bir savaşın değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerinin yeniden tanımlandığı bir döneme işaret ediyor. ABD’nin bölgedeki rolü, İsrail’in istikrarsızlaştırıcı varlığı ve İran’ın caydırıcılık doktrini bu süreçten önemli ölçüde etkilenecek.

Önümüzdeki dönemde en kritik mesele, bölgesel aktörlerin bu krizi yeni bir güvenlik düzeni inşa etmek için bir fırsata mı dönüştürecekleri yoksa mevcut çatışma döngüsünün daha da derinleşmesine mi izin verecekleri olacak. Eğer diplomatik mekanizmalar güçlendirilmezse, Orta Doğu'nun uzun süre daha kırılgan ve öngörülemez bir güvenlik ortamında kalması ihtimali işten bile değil.








