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Bin 890 araç sürücüsüne ceza yazıldı

Bin 890 araç sürücüsüne ceza yazıldı

16:0930/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
IHA
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Araç sürücülerine cezai işlem uygulandı
Araç sürücülerine cezai işlem uygulandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bin araç, 420 motosiklet ve 166 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen bin 882 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bin araç, 420 motosiklet ve 166 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen bin 882 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Düzce'de trafik ekipleri tarafından 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 10 bin araç, 420 motosiklet ve 166 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 890 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 23 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 95 araç trafikten men edildi.

#Düzce
#trafik cezası
#para cezası

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Bin 890 araç sürücüsüne ceza yazıldı