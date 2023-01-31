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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için maaş hesaplaması

EYT yasa taslağı Meclis’e geldi. Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak. 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekliliğe hak kazanacağı belirtiliyor. İlerleyen süreçte sayı 5 milyon kişiye ulaşacak. EYT'de ilk maaşların 1 Mart'ta ödenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e gelen EYT düzenlemesinde maaş kaybı olmayacağını söyledi. Peki, EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılacak? EYT maaş hesabında neye bakılır?

14:04 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
EYT emekli maaşı hesaplama

EYT emekli maaşı hesaplama

EYT yasa taslağı Meclis’e geldi. Yaş koşulu daha önce de ifade edildiği gibi kalkıyor. 9 Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcı olanlar yaş koşulu olmaksızın emekli olacaklar. Diğer yandan, daha önce de yazılarımızda ifade ettiğimiz kademeli prim koşulu ve sigortalılık süresinde bir değişiklik bulunmuyor. Buna göre erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süre koşulu devam ediyor. Kadın ve erkeklerde 5000 ile 5975 arasında değişen kademeli prim günü de aynen uygulanacak. Bu hususta bir değişiklik olmadığını ifade etmiştik. Yani sigortalılık süresi dolmuş, sigortaya girdiği yıla göre değişen prim gününü tamamlamış kişiler yeni yasayla yaş koşulu olmaksızın emekli olacaklar.

EYT aylığı nasıl hesaplanır?

EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplamasında şu 3 dönem önemli;

- 1999 yılı öncesi

- 1999 – 2008 yılları arası

- 2008 yılı sonrası

Bu üç dönemdeki hesaplamalar yapıldıktan sonra emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplaması yapılır. Yani emekli maaşı hesaplaması, çalışanın sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınarak hesaplanır.

Emekli maaşı hesaplanırken neye bakılır?

EYT maaş hesabında neye dikkat edilir?

EYT maaş hesaplaması yapılırken şu kriterler dikkate alınır:

  • - İşçinin aylık kazancı,
  • - İşçinin çalıştığı yıl,
  • - İşçinin yaşının dolmasını beklerken ödediği fazladan prim miktarı,
  • - Çalışanın çalışma süresine ara verip vermediği,
  • - Çalışma süreleri, etkenleri göz önüne alınır.

EYT’liler düşük maaş mı alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine yüzde 30 değil de yüzde 18 civarı bir zam yapıldığı iddiasını yalanlamıştı. Bilgin, "Böyle bir şey olması mümkün mü? Yok tabi ki. Emeklilerimizin elde ettiği tüm kazanımlar onlar için de geçerli. Hesaplamalarda hiçbir farklılık yoktur. Bu söylentilere kimse inanmasın. Devlet emekliler arasında ayrım yapmaz. Biz sosyal devletiz" ifadelerine yer vermişti.




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1 saat önce
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için maaş hesaplaması
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