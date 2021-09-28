e-Devlet Soy Ağacı Bilgisi Sorgulama!

T.C. kimlik numarası e-devlet şifresiyle e-devlet (turkiye.gov.tr) giriş yapabilirsiniz. Kolayca e-devlet üzerinden soy ağacı sorgulaması yapıp sülalenizin hiyerarşik tablosunu görebilirsiniz. Milyonlarca kişinin aynı anda sorgulama yapması nedeniyle e-devlet sistemi, turkiye.gov.tr adresine giriş yapılamıyor. İki günde yaklaşık 5 milyon insan tarafından aratılan soy e-devlet soy ağacı aranmaları nedeniyle e-devlet soy ağacı sorgulama işlemleri askıya alındı. Sistem en kısa zamanda tekrardan aktif edilecektir. Konuya dair yapılan resmi açıklamayı haberimiz üzerimden okuyabilirsiniz. Peki e devlet üzerinden alt üst soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi e-devlet'in resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir. Bütün e devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilirsiniz. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz. E Devlet sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

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E-DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi sitesinin açarak, kullanıcı girişi bölümünden giriş seçeneklerinden birini seçerek giriş yapınız. Daha sonra "Hizmetler" kısmına gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öncelikle turkiye.gov.tr adresinde e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların e-devlet şifresi alması gerekmektedir. e-Devlet şifrelerini e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden kimlik kartları ile alabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu

turkiye.gov.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra işlem yapabileceğiniz kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu gelmektedir. e-Devlet içerisinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu bölümü sayesinde e-Devlet ile SGK Hizmet Dökümü alabilir, GSS Borç Sorgulama ve Emekli Aylık Bilgisi gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Adalet Bakanlığı

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra en sık kullanılan ikinci kurum ise Adalet Bakanlığı. e-Devlet kapısı ile Adalet Bakanlığı üzerinden Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu sayede eğer bir davanız var ise e-Devlet ile bunu görebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı

turkiye.gov.tr adresinden erişilebilen kurumlar arasında en sık kullanılan kurumlardan biri ise Gelir İdaresi Başkanlığı. Bu kurumun e-Devlet üzerinden sunduğu işlemler sayesinde e-Devlet üzerinden vergi borcu sorgulama ve e-Vergi levhası sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

ÖZGÜN Soy ağacı nedir? Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır?

e-devlet (turkiye.gov.tr) giriş ve e-devlet soy ağacı sorgulama işlemlerini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz. Devlet tarafından hazırlanan e-devlet uygulaması her geçen gün yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyuyor. Son olarak milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren soy ağacı e-devlet üzerinden sorgulanabilir.

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Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

E-Devlet soy ağacı sorgulama uygulamasında işlem yapan vatandaşlar, verilen bilgileri görünce adeta şok oldu.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve e-Devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi’ne göre 1844 yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada yayılan gönderinin ardından e-Devlet’e giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu. 1800’lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.